Сергей Бобунец приглашает жителей Екатеринбурга на рок-субботник в парк Маяковского

После субботника Сергей Бобунец и его команда выступят в парке Маяковского. Фото: Владимир Мартьянов

Музыкант, экс-лидер группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец записал видеообращение, в котором позвал екатеринбуржцев на рок-субботник. Мероприятие пройдет в парке имени Маяковского 29 апреля, сбор — в 12:00. После субботника Сергей Бобунец и его команда выступят перед участниками экопраздника.

"29 апреля стартует акция "Особенности национальной уборки", которая запущена национальным экологическим фондом "Компас". И первый субботник пройдет у нас, в Екатеринбурге. Фишка акции — свой колорит, свои традиции. Наш рок — культурный код Екатеринбурга, поэтому давайте в 12 часов соберемся в парке Маяковского. Приберемся, а потом встретимся на концерте", — сказал в видеообращении в соцсети Сергей Бобунец.

Также музыкант отметил, что инструмент и перчатки для участия в субботнике всем выдадут на месте.

"На самом деле рок-субботники — это давняя традиция Свердловска/Екатеринбурга, которую когда-то начал знаменитый старик Букашкин. Потом эстафету подхватили Владимир Шахрин и группа "Чайф"… а теперь и наша очередь!" — добавил рокер.