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Общество
27 апреля 2023, 07:10

Губернатор Евгений Куйвашев вылетел вместе с главой МЧС России Александром Куренковым в поселок Сосьва

Губернатор вылетел в Сосьву

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев вылетел вместе с главой МЧС России Александром Куренковым в поселок Сосьва, пострадавший от крупного пожара, сообщает департамент информационной политики региона.

На месте министр и губернатор проведут координационные совещания по вопросу ликвидации последствий пожаров, зафиксированных на территории Свердловской области. А также встретятся с жителями поселка.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев срочно возвращается из Узбекистана, где находился с рабочим визитом, чтобы отправиться в Сосьву.

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Областная газета Свердловской области
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