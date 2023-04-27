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Общество
27 апреля 2023, 09:59

В майские праздники отделения Почты России будут работать по особому графику

  Олеся Касперович
С 2 по 7 мая отделения почты будут работать как обычно

Чтобы пенсии и пособия были доставлены вовремя, почта работает по расписанию, согласованному с Социальным фондом РФ. Фото: Павел Ворожцов

Почта России изменит режим работы в майские праздники. Однако с 2 по 7 мая почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба УФПС Свердловской области.

Так, 1 и 9 мая станут выходными днями во всех почтовых отделениях Свердловской области. 8 мая почтовые отделения будут работать по графику воскресенья.

"С 2 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Кроме того, в выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Однако для своевременной доставки пенсий и пособий установлено дополнительное расписание. Так, пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ и с учетом особенностей конкретных регионов.

Добавим, что уточнить актуальное расписание работы почты или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Напомним, Свердловская область переходит на новый порядок доставки пенсий.

Областная газета Свердловской области

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