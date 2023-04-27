Свой день рождения сегодня отмечает Екатеринбургский метрополитен

Екатеринбург как город-миллионник получил право построить метро еще в 1967 году. Фото: Галина Соловьева

Сегодня, 27 апреля, Екатеринбургскому метрополитену исполняется 32 года. Это первый на Урале и шестой метрополитен в России. Работников и пассажиров с этим событием поздравляет администрация предприятия.

Еще в 1967 году, когда в Свердловске родился миллионный житель, город, как миллионник, получил право на строительство важных социальных объектов, и в том числе метрополитена. Однако 24 года шла подготовка: сбор необходимых обоснований, проектирование, строительство, монтаж.

"В апреле 1991 года на станции "Машиностроителей" состоялся торжественный митинг, на котором присутствовали строители, эксплуатационники и гости. Все участники митинга стали первыми пассажирами. В этот же день начальник метрополитена подписал приказ за № 125 "О вводе в эксплуатацию метрополитена", — говорится в сообщении пресс-службы ЕМУП "Екатеринбургский метрополитен".

Протяженность линий составляет 12,7 км, действующих станций в метро Екатеринбурга девять. По информации организации, за эти годы было перевезено свыше 1 млрд 132 млн 800 тыс. пассажиров.

Добавим, что за последние годы метрополитен стал городской площадкой для проведения тематических мероприятий, концертов и выставок. К примеру, в марте на станции "Площадь 1905 года" состоялось открытие XII Фестиваля баховской музыки Bach-Fest.