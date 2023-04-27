В Екатеринбурге пройдет Всероссийская экологическая акция "Особенности национальной уборки"

Акция призвана сплотить жителей страны вокруг одной общей темы сохранения природы. Фото: Галина Соловьева

Субботник в рамках Всероссийской экологической акции "Особенности национальной уборки" пройдет на Среднем Урале с учетом социальных и культурных особенностей региона. Об этом сообщает пресс-служба экологического фонда "Компас".

Цели проекта — объединить общество через любовь к природе, повысить экокультуру, привить бережное отношение к окружающей среде и познакомить людей с культурными кодами российских городов. Мероприятие проводится при поддержке проекта "Чистая страна" партии "Единая Россия".

"Эта акция — про единение и созидание. Она призвана сплотить жителей страны вокруг одной общей темы сохранения природы и одновременно показать уникальность каждого региона — это очень важно", — рассказал председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин.

По словам организаторов акции, территории-участники продемонстрируют свою уникальность с учетом местных традиций, символов, слов и смыслов, национальной кухни, музыки, локальных историй. У каждого города, у каждой уборки будут свой характер и свои герои.

В Екатеринбурге субботник пройдет 29 апреля в 12:00 в парке Маяковского. В его рамках будут организованы мастер-классы и викторины с подарками. В конце акции выступит музыкант Сергей Бобунец.

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Напомним, ранее Сергей Бобунец пригласил жителей Екатеринбурга на рок-субботник в парк Маяковского.

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