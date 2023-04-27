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Общество
27 апреля 2023, 11:37

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга пройдет Диктант Победы

вокзал Екатеринбурга

Участники ответят на 25 вопросов. Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

Вокзал Екатеринбурга станет одной из площадок Всероссийской акции "Диктант Победы". Мероприятие начнется 27 апреля в 14:00 по местному времени, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Диктант позволит всем желающим проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Участники ответят на 25 вопросов: 20 из них посвящены общей военно-исторической тематике, 5 — региональной.

Написанный без ошибок Диктант Победы дает одиннадцатиклассникам дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители смогут принять участие в параде Победы 9 мая на Красной площади.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Диктанта Победы.

Напомним, в Екатеринбурге в Диктанте Победы примут участие более 100 площадок.

Областная газета Свердловской области

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