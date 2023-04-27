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Общество
27 апреля 2023, 12:29

На Среднем Урале благоустроят мемориалы памяти погибших в годы Великой Отечественной войны

  Олеся Касперович
Восстановлено 36 воинских захоронений

На Среднем Урале уже благоустроено 15 общественных территорий, связанных с именем Великой Победы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В двух муниципалитетах Свердловской области стартовало благоустройство общественных территорий, на которых увековечена память бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

По информации департамента информационной политики региона, в Полевском обустроят два объекта: аллею Славы и мемориал воинам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Отметим, что проект мемориала в прошлом году победил во Всероссийском конкурсе на лучший проект благоустройства среди малых городов и исторических поселений. А в верхнетагильском поселке Половинный благоустроят сквер Памяти Героев.

"Реконструкция, восстановление и содержание в надлежащем состоянии памятников, мемориалов и общественных территорий, связанных с великим подвигом наших земляков — защитников, положивших во имя мира на земле свою жизнь, — наш долг и святая обязанность", — подчеркнул министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" с 2017 по 2022 годы на Среднем Урале благоустроено 15 общественных территорий, связанных с именем Великой Победы. Среди них, к примеру, скверы Победы в Артемовском и Серовском городских округах, аллея Победы в Асбесте, парки Победы в Березовском, Ревде. В Верхнем Тагиле проведено масштабное обновление площади Победы и ремонт мемориала Воинской Славы.

В этот же период при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева восстановлено 36 воинских захоронений, установлено 28 мемориальных знаков, на мемориалы нанесены 147 имен погибших при защите Отечества. Мероприятия проводились в рамках реализации целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества".

Напомним, сейчас уральцы выбирают для благоустройства в 2024 году территории в своих муниципалитетах. С 15 апреля по 31 мая проходит всероссийское онлайн-голосование по проекту "Формирование комфортной городской среды". Голосование проходит на единой платформе za.gorodsreda.ru. Свой голос отдали уже более 304 тысяч свердловчан.

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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На Среднем Урале благоустроят мемориалы памяти погибших в годы Великой Отечественной войны