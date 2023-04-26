«Массовое наступление на беспорядок»

26 апреля «десант» из более чем 300 человек вышел на территорию Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн для того, что оперативно привести в порядок дорожки, газоны и аллейки вокруг корпусов. По сложившейся десятилетиями доброй традиции активное участие в субботнике в преддверии Дня Победы приняли депутаты Законодательного Собрания и члены Правительства области. Участники акции считают, что опрятный внешний вид территории госпиталя будет способствовать скорейшей реабилитации пациентов.

Главный корпус Областного госпиталя для ветеранов войн построен в начале 1980-х за счет средств, собранных по итогам коммунистических субботников. Изменилась страна, но из поколения в поколение переходит эта традиция – каждую весну перед 9 Мая приводить территорию в порядок.

«У нас сегодня 9 площадок для уборки, всего около гектара. По плану – подсыпка грунта, покраска стволов лиственных деревьев на высоту до полутора метров, покраска бордюров, уборка старой листвы и травы. По окончании субботника всех ждет солдатская каша из полевой кухни», – рассказал начальник госпиталя Олег Забродин.

Инструктаж перед началом работ провел начальник госпиталя Олег Забродин Фото: Павел Ворожцов

Участие в субботнике принимают депутаты Законодательного Собрания региона, члены областного правительства, свободные от работы в это время сотрудники госпиталя, члены партии «Единая Россия», волонтеры. Разобрав инвентарь, все разошлись по закрепленным площадкам. У каждого – свой фронт работ: кто-то взял в руки грабли, кто-то лопаты или метлы.

«Такое массированное наступление на беспорядок позволяет очень быстро привести территорию госпиталя в надлежащий вид, чтобы сама обстановка, этот уют способствовали скорейшему выздоровлению ветеранов», – отметил первый заместитель председателя Законодательного Собрания области Аркадий Чернецкий.

У многих участников субботника на территории госпиталя есть уже «собственные» деревья. В этот раз депутат Законодательного Собрания, председатель правления свердловского отделения Российского союза ветеранов войны в Афганистане Виктор Бабенко вновь посадил саженец сосны.

«С каждым годом территория становится все зеленее. Сейчас госпиталь готовится принимать участников специальной военной операции. Реабилитация заключается не в одном лечении. Это должно быть комплексно. Важно, чтобы были зеленые насаждения, все чисто и аккуратно. Это создает позитивное настроение у тех, кто проходит лечение», – считает Виктор Бабенко.

С каждый годом территория госпиталя становится всё более зелёной Фото: Павел Ворожцов

Многие в процессе работы не скрывали улыбок, работа на благо ветеранов была в радость.

«Для нас это место совершенно особенное. Все делаем здесь с особой любовью и заботой. Здесь лечатся наши ветераны. Пусть они поправляют здоровье, и настроение у них будет всегда хорошим», – уверена депутат свердловского Законодательного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Елена Чечунова.

Атмосфера во время субботника была позитивная Фото: Павел Ворожцов

«Работаю со светлой душой. Сделать красиво вокруг себя, помочь природе после зимы – что в этом плохого может быть? И место особое – госпиталь для ветеранов. Возможность отдать дань уважения этим людям. Но важна эта акция и для молодых. Мы работаем здесь плечом к плечу с «Молодой гвардией», показываем ребятам пример», – сказал депутат Законодательного Собрания Сергей Карякин.

Также во время субботника у всех желающих была возможность принять участие в рейтинговом голосовании по выбору объекта благоустройства федерального проекта Формирование комфортной городской среды (ФКГС). Волонтеры с планшетами, на которые загружена специальная программа, помогали оперативно зарегистрироваться на сайте и сделать выбор.

В голосовании принял участие и бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Он сделал выбор в пользу Летнего парка «Уралмаш» в Орджоникидзевском районе.

Волонтёр ФКГС рассказал об объектах для благоустройства депутатам Законодательного собрания Елене Чечуновой, Аркадия Чернецкому и Елене Тресковой (слева на право_ Фото: Павел Ворожцов

Выбрал объект для благоустройства и первый заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области Иван Детченя, но наименование его не раскрыл, сохраняя таинство голосования.

«Любой гражданин Свердловской области может проголосовать и стать сопричастным к изменению своего города в лучшую сторону. Это не занимает много времени – считанные минуты», - поделился впечатлениями Иван Детченя.

Первый заместитель руководителя аппарата губернатора Иван Детченя свой выбор не раскрыл Фото: Павел Ворожцов

По окончании работ участников субботника ждал огромный самовар, увешанный баранками и сушками, со вкусным горячим чаем. Также всех желающих угостили «солдатской кашей», приготовленной на полевой кухне, – гречневой с тушенкой.