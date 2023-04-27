Евгений Куйвашев и Александр Куренков провели встречу с погорельцами поселка Сосьва

Люди спрашивали, в какие сроки и из каких материалов будут построены новые дома взамен сгоревших, как получить положенные выплаты. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС РФ Александр Куренков провели встречу с жителями пострадавшего от пожаров поселка Сосьва. В зале культурно-досугового центра Сосьвы собралось более 200 человек, которые задавали интересующие их вопросы.

Сосьвинцы спрашивали, в какие сроки и из каких материалов будут построены новые дома взамен сгоревших, как получить положенные выплаты. Обсудили также организацию работы нотариальной службы, восстановление колодцев с питьевой водой, наведение порядка на бесхозных участках, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По итогам встречи Евгений Куйвашев поставил задачу областным и местным властям ни один вопрос не оставлять без внимания.

Глава МЧС и губернатор вернутся в Сосьву, чтобы проконтролировать исполнение поручений, вся ли помощь оказана, а также еще раз обсудить с жителями их проблемы.

Отметим, что поддержку областные власти окажут и жителям других муниципалитетов, пострадавшим от пожаров на этой неделе.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что губернатор Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков находятся в пострадавшем от пожара поселке Сосьва.

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