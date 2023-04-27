Слониха Даша из Екатеринбургского зоопарка впервые в этом году вышла на прогулку

Слониха Даша вышла в летний вольер. Фото: Павел Ворожцов

Обитательница Екатеринбургского зоопарка слониха Даша первый раз в этом году вышла на прогулку в летний вольер, сообщили в пресс-службе учреждения.

Сотрудники зоопарка рассказали, что Даша любит гулять с утра, она предпочитает теплую и сухую погоду. Ее променад по летнему вольеру длится примерно до трех часов дня, после этого она уходит спать под крышу в свой слоновник.

"Предсказать, будет Даша гулять в определенный день или нет, сложно. Учитывая перипетии уральской погоды, понадобится еще некоторое время, чтобы прогулки под открытым небом перешли в постоянный режим", — уточнили в зоопарке.

Видео: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В этом году слонихе исполнится 42 года, родом Даша из Лаоса. В 8 месяцев ее привезли в театр "Уголок дедушки Дурова". В 2007 году она завершила цирковую карьеру, переехав на постоянное место жительства в Екатеринбургский зоопарк.

Ранее в зоопарке Екатеринбурга отметили день рождения лемуров.

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