Автолавки «заправят» из бюджета

Субсидии получат предприниматели, готовые вести торговлю в малонаселенных и отдаленных территориях области. Фото: Павел Ворожцов.

Свердловские муниципалитеты будут получать субсидии на покупку автолавок – соответствующее постановление по решению губернатора Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА приняло региональное правительство. Первыми поддержку из бюджета региона получат Талица, а также Ирбитский, Алапаевский и Красноуфимский районы. Магазины «на колесах» будут доставлять товары повседневного спроса в малонаселенные, отдаленные и труднодоступные сельские населенные пункты.

Будут ездить еженедельно

Как рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, сегодня в регионе расположено 1736 сельских населенных пунктов, из них в 549 нет возможности купить продукты и другие товары повседневного спроса. Предприниматели не спешат организовывать торговлю в маленьких деревнях из-за убыточности и небольшого спроса. И принятое решение позволит поддержать тех, кто осуществляет выездную торговлю.

На поддержку автолавок направят почти 11 миллионов рублей из областного бюджета. Средства предоставят четырем муниципальным образованиям, прошедшим конкурсный отбор. Это Ирбитское и Алапаевское муниципальные образования, Красноуфимский округ и Талицкий городской округ.

– Предпринимателям компенсируют до 85 процентов затрат на покупку автомагазина. Из этой суммы 70 процентов составит областная субсидия, 15 процентов – средства местного бюджета. Учитывая, что средняя стоимость автомагазина составляет почти 3,9 миллиона рублей, совокупный размер господдержки превысит 3,3 миллиона рублей, – пояснила Анна Кузнецова.

Чтобы получить господдержку, предприниматель должен быть готов вести торговлю в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах по утвержденному муниципалитетом графику не реже одного раза в неделю в течение не менее пяти лет.

– Передвижной магазин незаменим в тех малочисленных населенных пунктах, которые остались без стационарных магазинов. Сейчас их 16 – это деревни Верх-Бобровка, Куянково, станция Саранинский завод и другие. Автолавка обеспечит жителей района необходимым ассортиментом продукции. По условиям конкурса машина будет выезжать в район раз в неделю, – прокомментировал «ОГ глава МО Красноуфимский округ Олег Ряписов.

Об аналогичных планах рассказала заместитель главы администрации Ирбитского муниципального образования Мария Леонтьева. В ассортимент передвижного магазина войдут товары первой необходимости, а также товары, привезенные по заказу, сообщила она.

Привезут и цемент, и медикаменты

В Свердловской области уже есть муниципалитеты, для которых автолавки давно стали неотъемлемой частью жизни. Работают в них в основном представители потребкооперации, но есть и частные предприниматели. Среди них – предприниматель из Серова Светлана Казанцева. Восемь лет назад она начала возить продукты по отдаленным серовским деревням и селам. Бизнесом Светлана занимается вместе с родителями: папа – водитель, мама – товаровед. Семья работает без мер господдержки, хотя, признается серовчанка, потребность в этом есть: расходы на бензин и на обслуживание автолавки и оборудования растут с каждым годом.

Дважды в неделю – по вторникам и пятницам – автомобиль «Газель», переоборудованный под автолавку, ездит по маршруту «Поспелкова – Морозково – Киселева – Семенова – Копылова – Пасынок – Маслово». За рейс машина проезжает около 200 километров. Ассортимент формируют с учетом просьб и пожеланий покупателей. Как говорят сами жители, можно заказать хоть мешок цемента, хоть медикаменты.

– В Морозково и Семёновой живет примерно по 60 человек, в Поспелково – около 90. У нас много пенсионеров, которым тяжело ездить за продуктами в Серов, и автолавка для них – настоящее спасение. Люди делают покупки там регулярно. Очень удобно, что машина приезжает и в праздничные дни, – поделился с «ОГ» специалист территориального отдела администрации Серовского городского округа в деревне Морозково Юрий Маркелов.