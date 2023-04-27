Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в пострадавших от пожаров свердловских муниципалитетах

Режим ЧС в пострадавших от пожара свердловских муниципалитетах введен с 26 апреля. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации в Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск, населенные пункты которых пострадали от пожаров.

Территориями, на которых возникла чрезвычайная ситуация, определены поселок городского типа Сосьва, поселок Таежный, деревня Неустроева и город Карпинск, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев назначен руководителем ликвидации ЧС. Работа по организации постоянно действующего оперативного штаба ликвидации чрезвычайной ситуации при комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области возложена на начальника регионального главка МЧС Виктора Теряева.

В 18:45 в Сосьве было полностью ликвидировано открытое горение. Пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев и Александр Куренков доложили Президенту России о ситуации в Сосьве.

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