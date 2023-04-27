ОТТ теперь посмотрим

Эксперты считают, что телезрители Среднего Урала хорошо разбираются в технологиях и готовы принимать новшества. Фото: Константин Девятов

Сегодня в Свердловской области состоится официальный запуск ОТТ-платформы «РТРС.ПЛЮС», которая позволит жителям региона бесплатно смотреть региональные и муниципальные телеканалы на подключенных к Интернету телевизорах и мобильных устройствах. Платформа разработана специалистами ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). Свердловчане уже смогли оценить ее преимущества – причем первыми в России: тестовая трансляция в территориях Среднего Урала ведется с февраля.

Суть проекта РТРС в том, что к 20 каналам цифрового эфирного телевидения добавляется еще один – под цифрой «999». Переключаясь на него, зритель видит статичную картинку, которая через пару секунд меняется на меню платформы «РТРС.ПЛЮС». Далее, выбрав вкладку «Местное ТВ», можно смотреть передачи не только главного регионального канала «Областного телевидения» (ОТВ), но и муниципальных телевещателей, среди которых «Телекон» и «Тагил ТВ» (Нижний Тагил), «РИМ» (Каменск-Уральский), «Инком ТВ» (Талица), «11 канал» (Полевской), «ПТВ» (Первоуральск), «НТС Ирбит», «Родники Ирбитские» (Ирбитский район), «Новоуральская вещательная компания» (Новоуральск), «Канал С» (Серов), «Богданович ТВ» (Богданович). Зайти на платформу «РТРС.ПЛЮС» можно не только на телевизорах с функцией HbbTV, (стандарт, объединяющий возможности Интернета и телевидения), но и на мобильных устройствах. Для этого нужно просто скачать соответствующее приложение. Важно, что платформа «РТРС.ПЛЮС» транслирует федеральные и уральские телеканалы без абонентской платы.

Фото: digital.midural.ru – «Платформа «РТРС.ПЛЮС» – пилотный проект, и тестовой площадкой выбрана Свердловская область. Наш регион всегда был «цифровым» передовиком. У нас сильная научно-производственная база, расположены несколько крупнейших в России IT-компаний. Мы активно внедряем цифровые технологии во все сферы жизни в рамках проектов «Цифровая экономика РФ» и «Умный город». И сейчас регион фактически выступает полигоном для развития теле- и радиовещания. Надеемся, что сервис позволит муниципальным телеканалам сохранить и даже увеличить аудиторию в условиях бурного роста интернет-сервисов, – отметил в разговоре с «ОГ» министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.

– Екатеринбург всегда претендовал на роль телевизионной столицы России, выделяясь качеством телевизионных программ и количеством телеканалов. Но телевидения нет без зрителей. А зрители Урала готовы осваивать новые способы телеприема, хорошо разбираются в технологиях и готовы принимать новшества. Именно поэтому РТРС выбрал Свердловскую область экспериментальной площадкой для испытаний новой технологии. Если здесь зритель и телевещатели ее примут, то РТРС распространит ее и в других регионах страны, – рассказал «ОГ» генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Александр Широких.

По его словам, то, что руководство Свердловской области поддержало эксперимент, показывает открытость региона для новшеств, направленных на улучшения качества жизни людей.

Фото: nat.ru – Платформа «РТРС Плюс» позволит сохранить муниципальные телеканалы, даже маленькие, которые производят несколько часов собственных программ. Но они важны для своих зрителей. У региональных вещателей есть своя ниша на рынке, их знают и им доверяют. Предложенное РТРС техническое решение не требует дополнительных частот и значительных вложений в инфраструктуру и позволяет местным каналам укрепить свои позиции в общей картине телесмотрения. А для зрителей это расширение их телевизионного меню, еще больше социально значимой информации, – резюмировал Александр Широких.

Новинка пока доступна пользователям, у которых на телевизоре есть функция HbbTV, но уже в ближайшее время платформа станет доступной для телевизоров со Smart TV. Таким образом, возможность просмотра местных телеканалов появится практически у 90% жителей Свердловской области. Хорошим бонусом может стать тот факт, что со временем на платформе можно будет слушать и любимые радиостанции. К эксперименту уже подключилась одна из самых популярных в области станций – «Радио СИ».

Фото: obltv.ru – В настоящий момент мы вошли в проект экспериментально, хотим проанализировать результаты работы. И после этого принять решение о стратегическом сотрудничестве. Мы взаимодействуем с другими ОТТ-платформами не первый год, но в отношении РТРС надеемся на стремительный рост и расширение клиентской базы в связи с серьезными позициями компании на рынке в РФ, – говорит управляющий телекомпанией «Областное телевидение» Элеонора Расулова.

Свердловчане позитивно оценивают нововведения.

– Да, я слышала, что такое вводится. Сама еще не пробовала, но обязательно попробую. Интересно будет посмотреть, что происходит в области, так сказать, из первых уст, – делится Дарья Толкачёва из Талицы.

– Для нас это не новость. Мы уже несколько месяцев смотрим местные каналы на новой платформе. Это реально здорово. Спасибо тем, кто это придумал и внедрил. У знакомых до этого не показывало «Областное телевидение», сейчас эта проблема решена, – говорит ирбитчанка Алёна Дудина.

Все подробности о том, как настроить телевизор для приема «РТРС.ПЛЮС», можно посмотреть здесь.