Вчерашний день Евгений Куйвашев начал с визита в Сосьву, изучения и решения проблем пострадавших после пожара житеелй поселка. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ вчера с раннего утра работал в Сосьве, где накануне произошел крупный пожар. Вместе с прибывшим в регион главой МЧС Александром КУРЕНКОВЫМ он провел координационное совещание по вопросам ликвидации его последствий. Глава региона принял ряд оперативных решений, связанных с помощью погорельцам, о которых позже рассказал на встрече с жителями поселка, чьи дома сгорели при пожаре. В их числе – восстановление в течение одного сезона жилого фонда поселка, выделение на выплаты погорельцам 95 миллионов рублей из бюджета области, адресная помощь всем семьям с детьми. Все решения штаба распространяются и на другие пострадавшие от огня населенные пункты, подчеркнул губернатор. После встречи с жителями Евгений Куйвашев и Александр Куренков доложили о ситуации в Сосьве Президенту России Владимиру ПУТИНУ.

Утром 27 апреля Евгений Куйвашев и Александр Куренков совершили облет местности, пострадавшей от огня в Свердловской области, после чего провели осмотр территории поселка. В ходе него губернатор обсудил с погорельцами вопросы оказания помощи.

«Сейчас полностью проводим оценку всех потерь. Сто процентов — всем поможем. Одна из первоочередных задач, конечно, решить вопрос с детьми – на лето будем куда-нибудь отправлять всех. Школьников в лагеря, мам с маленькими детьми устроим в наши учреждения [санатории]», – рассказал Евгений Куйвашев местным жителям.

Министр РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий и губернатор провели координационное совещание по вопросу ликвидации последствий крупного пожара в Сосьве. На нем были определены меры по всесторонней помощи жителям поселка.

«Наша задача – оперативно принять исчерпывающие меры для того, чтобы ликвидировать последствия пожара, восстановить системы жизнеобеспечения Сосьвы, помочь людям по всем аспектам – с жильем, документами, медицинским обеспечением, выплатить компенсации за утраченное имущество. Одним словом, необходимо как можно быстрее вернуть Сосьву к привычному режиму жизни», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Участники встречи отмечают: на все их просьбы и пожелания Евгений Куйвашев откликался оперативно. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Все пострадавшие от пожара уже получают временное жилье, одежду, лекарства, продукты питания – областными властями проводится вся необходимая работа.

Среди первоочередных задач Евгений Куйвашев обозначил восстановление жилого фонда в течение одного строительного сезона. Так, в самое ближайшее время в Сосьве начнется строительство 60-квартирного дома для погорельцев. Кроме того, в поселке развернется строительство индивидуальных модульных жилых домов. Для этого будет привлечен застройщик, имеющий опыт работы с технологиями модульного домостроения, чтобы обеспечить жильем людей как можно скорее.

Из резервного фонда правительства Свердловской области губернатор направит порядка 95 миллионов рублей на различные выплаты, положенные погорельцам.

Также по поручению Евгения Куйвашева минсоцполитики подготовит по каждому случаю индивидуальный «паспорт семьи». В документе будут прописаны члены каждой семьи и нанесенный им в ходе пожара ущерб. Представитель министерства, который будет работать на месте до окончательного решения всех вопросов, учтет конкретные потребности людей.

Адресная помощь должна быть оказана всем семьям с детьми: школьники будут обеспечены бесплатными путевками в детские оздоровительные лагеря, всем детям будут созданы комфортные и безопасные условия пребывания, пока будут решаться вопросы строительства нового жилья. Волонтерский корпус Свердловской области активно подключился к сбору гуманитарной помощи.

Губернатор особо подчеркнул: большая работа проводится и в других территориях, пострадавших от пожаров в Свердловской области за последнюю неделю. Все решения штаба распространяются и на другие пострадавшие населенные пункты.

Евгений Куйвашев и Александр Куренков провели встречу с жителями Сосьвы, чьи дома пострадали от пожара. В зале культурно-досугового центра поселка собралось более 200 человек, которые задавали интересующие их вопросы.

Сосьвинцы спрашивали, в какие сроки и из каких материалов будут построены новые дома взамен сгоревших, как получить положенные выплаты. Обсудили также организацию работы нотариальной службы, восстановление колодцев с питьевой водой, наведение порядка на бесхозных участках, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По итогам встречи Евгений Куйвашев поставил задачу областным и местным властям ни один вопрос не оставлять без внимания.

После общения с погорельцами о ситуации в Сосьве губернатор и глава МЧС доложили Президенту РФ Владимиру Путину, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Куренков и Евгений Куйвашев вернутся в Сосьву, чтобы проконтролировать исполнение поручений, вся ли помощь оказана, а также еще раз обсудить с жителями их проблемы.