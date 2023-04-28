В России появятся музеи, посвященные спецоперации и ее героям

В срок до 30 декабря ответственным поручено доложить о выполнении поручения о создании музеев СВО. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с общественными организациями поручил создать музеи, посвященные событиям специальной военной операции и ее героям. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Минкультуры России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минобороны России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии Ассоциации "Российское историческое общество" и общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, обеспечить создание музеев (региональных, муниципальных, на базе образовательных организаций), посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников", — говорится в перечне поручений Президента, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за реализацию проекта назначены главы указанных министерств, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации. Согласно поручению, в срок до 30 декабря им необходимо будет доложить о создании музеев президенту.

Кроме того, Минобороны России и Минкультуры России совместно с поисковыми общественными объединениями должны будут подготовить для музеев артефакты, связанные со спецоперацией.

Глава государства также поручил Минобрнауки совместно с Минобороны и РАН рассмотреть вопрос организации изучения истории СВО и до 30 сентября представить свои предложения.

Напомним, жители Ирбитского района отправили в зону спецоперации мотоциклы "Урал".