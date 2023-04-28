Силовики совместно с сотрудниками лесничеств проведут рейды по лесам Екатеринбурга

Рейды полиции и лесничеств призваны не допустить возникновение лесных пожаров. Фото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга совместно с сотрудниками лесничеств проверят лесопарковые массивы на территории столицы Урала. Мероприятие проводится для профилактики возникновения лесных пожаров.

"Проведение мероприятий обосновано теплыми погодными условиями, а также безответственным отношением некоторых граждан к соблюдению противопожарных норм. Данная проблема особенно актуальна в выходные и праздничные дни, когда многие жители города отдыхают на территории лесных и лесопарковых зон", — отметили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Рейды будут организованы в лесных зонах Шувакишского, Оброшинского, Шарташского, Карасье-Озерского, Мало-Истокского, Юго-Западного, Уктусского лесничеств и парке им. Лесоводов России.

Напомним, запрещено поджигать траву и мусор на садовых участках и кладбищах. Нельзя оставлять без присмотра горящий костер. Необходимо тщательно тушить окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их.

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям, влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 до 25 тысяч рублей; на юридических лиц — от 150 до 250 тысяч рублей.

В ведомстве напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность по статье 8.32 КоАП РФ "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах" и по по ст. 20.4 КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности". Максимальные штрафы составляют от 5 тысяч рублей (для граждан) до 1 миллиона рублей (для юрлиц).

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