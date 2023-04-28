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Общество
28 апреля 2023, 11:09

Во время тушения пожара в Свердловской области погиб сотрудник МЧС

  Олеся Касперович
Трагическое стечение обстоятельств

Александр Кузьминых ушел из жизни при тушении пожара в Алапаевске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Во время тушения пожара в Алапаевске Свердловской области трагически погиб командир отделения 76 пожарно-спасательной части 54-го пожарно-спасательного отряда прапорщик внутренней службы МЧС по Свердловской области Александр Кузьминых.

"Один из лучших сотрудников, честный, отзывчивый, доброжелательный, готовый всегда прийти на помощь. Ушел из жизни прекрасный человек, отличный товарищ, заботливый сын, любящий муж и отец троих сыновей", — говорится в сообщении МЧС в соцсети "ВКонтакте".

Как говорится в сообщении ведомства, трагедия произошла 26 апреля. Александр Кузьминых погиб на 40-м году жизни. По предварительным данным, у него не выдержало сердце.

Александр Кузьминых участвовал в боевых действиях: проходил срочную службу на территории Северо-Кавказского региона. Награжден нагрудными знаками "Участник боевых действий", "За отличие в службе", "За службу на Кавказе". После армии проходил службу в отделе вневедомственной охраны. На должность пожарного был принят в сентябре 2014 года.

Руководством Главного управления МЧС России по Свердловской области оказывается всесторонняя поддержка семье погибшего.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге появится сквер имени Героя России Владимира Жоги.

Областная газета Свердловской области

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