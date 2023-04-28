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Общество
28 апреля 2023, 11:30

Начался капитальный ремонт многоквартирных домов, пострадавших от пожара в Сосьве

  Олеся Касперович
В самые сжатые сроки будет восстановлена инфраструктура поселка

К капитальному ремонту домов в Сосьве уже приступил опытный подрядчик. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Начался капитальный ремонт двух многоквартирных домов, которые пострадали от пожара в Сосьве. Накануне губернатор Евгений Куйвашев дал поручение оперативно восстановить в поселке всю инфраструктуру.

"К работам приступил опытный подрядчик, который осуществляет капремонты многоквартирных домов в соседних городах. Строители уже оценили объем работ и завозят материалы. В домах будут заменены перекрытия, все коммуникации, окна, двери и проведен ремонт подъездов и квартир", — сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, в обоих домах, находящихся на улицах Виктора Романова и Щелканова, в общей сложности 32 квартиры. Еще две двухэтажки на улице Щелканова признаны аварийными и будут снесены. Также, по словам министра, в поселке в ближайшее время восстановят уличное освещение. К старту отопительного сезона заменят 2,5 километра тепловых и водопроводных сетей, отремонтируют котельную.

Всем местным жителям, лишившимся домов и квартир из-за пожара, уже предоставляется временное жилье. Люди обеспечиваются всем необходимым: питанием, лекарствами, им оказывается медицинская, в том числе психологическая, помощь.

Напомним, накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков провели координационное совещание и встречу с жителями в Сосьве. Основная задача сейчас, которую поставил глава региона, — ни один вопрос и ни одну семью, лишившуюся жилья, не оставить без внимания.

Губернатор также поручил оперативно приступить к строительству дома на 60 квартир, а также к возведению модульных индивидуальных жилых домов для погорельцев.

Областная газета Свердловской области

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