На Южном автовокзале Екатеринбурга теперь можно купить билеты в терминалах самообслуживания

На Южном автовокзале Екатеринбурга установлены терминалы самообслуживания. Здесь без очереди можно купить билет на междугородний рейс.
Как сообщает департамент информационной политики региона, оборудование установлено в рамках модернизации программного обеспечения по нацпроекту "Цифровая экономика РФ". Цифровизация автобусных перевозок делает поездки более удобными для пассажиров.
В ближайшее время Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта установит новое программное обеспечение в Богдановиче, Камышлове, Пышме и Талице. А такие же, как в Екатеринбурге, терминалы самообслуживания появятся на автовокзале Нижнего Тагила.
"Мы на 99% перешли на новое программное обеспечение, в том числе по продаже и учету билетов. Это позволит нам снизить нагрузку на кассы и максимально уйти от наличных расчетов. Сегодня мы запустили в тестовом режиме первые три терминала самообслуживания по продаже билетов. Человек подходит, выбирает пункт назначения, нужный маршрут, рейс и приобретает билет", — рассказал директор государственного унитарного предприятия "Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта" Владимир Киселев.
В ближайшее время в терминалах будет доработана функция покупки билетов по льготной цене и оформления возврата. Сейчас параллельно с автоматами работают и обычные кассы. В перспективе на перронах отправления планируется установить турникеты с автоматизацией проверки билетов при посадке пассажиров в автобусы. Также планируется сделать электронные мониторы с расписанием и автоматизировать голосовые объявления о начале посадки пассажиров в автобусы и об отправлении автобусов в рейс.
Билеты без комиссии можно приобрести и на сайте Южного автовокзала.
Напомним, между поселком Пышма и деревней Яр Свердловской области запустят новый автобусный маршрут.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».