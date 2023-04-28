В мечетях Екатеринбурга собирают гуманитарную помощь для погорельцев Сосьвы

Абдуль-Куддус Ашарин призвал мусульман помочь погорельцам сегодня на пятничной проповеди, где присутствовало более 1200 человек. Фото: Павел Ворожцов

О сборе гуманитарной помощи погорельцам объявлено на пятничных коллективных намазах в Екатеринбурге, сообщил "Областной газете" председатель Духовного управления мусульман Свердловской области "Центральный муфтият" Абдуль-Куддус Ашарин.

"Собирать будем в мечетях на Артинской, 25 и на Бажова, 219в. В народе говорят: вор придет — хотя бы стены оставит, а пожар придет — он и кров заберет. Вся Свердловская область для нас — родная. Мы должны помочь", — рассказал Абдуль-Куддус Ашарин.

По его словам, в мечети на Артинской будут собирать деньги, овощи, фрукты, а на Бажова — новую одежду, деньги, постельное белье.

Фото: Павел Ворожцов

"Поручения имамам я уже дал. Потом мы свяжемся с департаментом внутренней политики, как все это передать, чтобы не попало к мошенникам каким-нибудь. Первую партию планирую отвезти в Сосьву лично во вторник-среду", — сообщил председатель мусульманской общины Свердловской области в ходе пятничной проповеди, на которой присутствовало более 1200 человек.

Отметим, что помощь собирают и в мечетях Регионального духовного управления мусульман Свердловской области (РДУМСО).

"Прихожане нашей серовской мечети первую партию помощи отправили 26 апреля, вторую — 27 апреля", — рассказал "Областной газете" управляющий делами РДУМСО Айдар-хазрат Мухаматнуров.

Фото: Павел Ворожцов

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что начался капитальный ремонт многоквартирных домов, пострадавших от пожара в Сосьве.

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