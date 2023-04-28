Более 77,5 миллионов рублей изъяли уральские таможенники с помощью служебных собак

Служебные собаки обследуют автотранспорт, воздушные суда, багаж, грузовые места. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Уральские таможенники с помощью служебных собак изъяли за год более 77,5 миллионов незаконно перевозимых наличных денег в рублевом эквиваленте. Кроме того, служебные собаки помогли таможенникам обнаружить нелегальный груз.

Так, по информации пресс-службы Уральского таможенного управления, четвероногие напарники кинологов в прошлом году выявили 34 килограмма запрещенных веществ, более 45 тысяч блоков сигарет, 180 килограммов запрещенных курительных смесей.

"Ежегодно кинологи более 2,5 тысяч раз привлекают служебных собак для проведения таможенного контроля. Они обследуют автотранспорт, воздушные суда, багаж, грузовые места", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, служебные собаки показывают высокие результаты и на специализированных состязаниях. По итогам чемпионата по многоборью специалистов-кинологов на кубок Уральского таможенного управления команда Уральской оперативной таможни заняла первое место. Специалисты-кинологи Сергей Ляпунов из Челябинской таможни и Марина Аввакумова из Уральской оперативной стали лучшими в номинациях по поиску денежных знаков и обнаружению наркотических средств.

Победители представят Уральское таможенное управление на Всероссийском чемпионате кинологов в Москве.

Ранее на Урале ФСБ и таможня пресекли деятельность контрабандиста, вывозившего лес за границу.