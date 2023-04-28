В Свердловской области открыт сбор средств для пострадавших от пожаров жителей региона

Собранные средства будут распределены по заявкам муниципалитетов, в которых на этой неделе произошли крупные пожары. Фото: Александр Зайцев

Сбор средств на оказание помощи свердловчанам, которые пострадали от пожаров, произошедших на этой неделе, открыл благотворительный фонд "Верь и живи!". При переводе денег необходимо уточнить назначение платежа "пострадавшим от пожара". Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Собранные средства фонд распределит по заявкам муниципалитетов, в которых произошли крупные пожары. Это поселки Сосьва и Таежный, деревня Неустроева Ирбитского района. Также от огня пострадал многоквартирный дом в Карпинске.

Важно быть бдительными и не стать жертвой мошенников, которые активизируются при возникновении чрезвычайных ситуаций. Они могут объявлять сборы средств или вещей, но не отправлять их пострадавшим. Перечислять деньги или привозить помощь надо только в проверенные благотворительные и общественные организации.

В Екатеринбурге в Доме добровольцев на Крылова, 2 действует единый пункт сбора помощи пострадавшим от пожара. В нем принимают продукты питания, одежду, средства личной гигиены для погорельцев.

Фонд "Верь и живи!" станет основным центром сбора денежных средств для погорельцев в Свердловской области. Реквизиты фонда: ИНН: 6678108154, КПП: 667801001, ОГРН: 1206600035180, р/с: 40703810816540000970 в Уральском банке Сбербанка РФ г. Екатеринбурга, к/с: 30101810500000000674, БИК: 046577674. Назначение платежа: пострадавшим от пожара. Директор фонда — Ксения Александровна Хохрякова, +7 912 037-19-23.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что несколько сотен уральских волонтеров помогают погорельцам Свердловской области.

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