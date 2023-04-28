Энергетики в Сосьве восстановили 4 километра электросетевой инфраструктуры

В домах, которые не пострадали от пожара, восстановлено электроснабжение. Фото: пресс-служба "Россети Урал"

Аварийно-восстановительные работы в Сосьве шли почти круглосуточно. Специалисты "Россети Урал" заменили 50 поврежденных опор ЛЭП, выполнили монтаж и регулировку провода, заново строят распределительную электросетевую инфраструктуру для уцелевших от огня домов. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики также помогают восстановить сетевое оборудование, которое принадлежит муниципалитету. Завершены ремонтные работы по восстановлению электроснабжения жителей Сосьвы, чьи дома не были повреждены при пожаре. Новая электросетевая инфраструктура будет строиться поэтапно, после координации действий с региональными и муниципальными властями.

Всего в Сосьве пожар повредил около 6 км и порядка 180 опор воздушных линий электропередачи 0,4–6 кВ, а также несколько трансформаторных подстанций.

Отметим, что в Сосьве работали почти 30 человек и 10 единиц спецтехники филиала "Свердловэнерго", были задействованы резервные источники электроснабжения. Ход строительства сетевой инфраструктуры продолжает координировать лично генеральный директор "Россети Урал" Александр Пятигор.

Напомним, в Сосьве сотрудники министерства социальной политики проводят анкетирование пострадавших.

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