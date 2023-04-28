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Общество
28 апреля 2023, 17:06

МЧС России предложило привлекать к ответственности за пожары собственников земельных участков

Последствия пожара в Сосьве

Изменения в КоАП будут инициированы, в частности, в связи с пожаром в Сосьве. Фото: Светлана Рычкова

По инициативе МЧС России в КоАП могут быть внесены изменения, согласно которым к ответственности за пожары будут привлекаться собственники земельных участков вне зависимости от того, кто был нарушителем противопожарной безопасности. Об этом СМИ сообщил заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов.

"Наша задача, с учетом в том числе свердловской трагедии, все-таки инициировать изменения в Кодекс об административных правонарушениях о том, что собственник земли в законодательстве [будет] в потенциале ответственным лицом. Если на его земельном участке совершают противоправные действия даже другие лица, связанные с обеспечением пожарной безопасности", — цитирует Сергея Воронова РИА "Новости".

Напомним, ранее в Сосьве задержаны двое местных жителей, подозреваемых в причастности к пожару.

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Областная газета Свердловской области

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