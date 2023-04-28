Великий мужчина женского волейбола

Звезду «Героя труда» Николай Карполь получил накануне своего 80-летия из рук Президента России Владимира Путина. Фото: Kremlin.ru

1 мая исполняется 85 лет легендарному екатеринбургскому тренеру Николаю КАРПОЛЮ, который выиграл в волейболе абсолютно все – 25 чемпионатов страны, 7 чемпионатов Европы, чемпионат мира, 8 Кубков европейских чемпионов и две Олимпиады.

Николай Карполь родился в 1938 году в деревне Березница, которая в тот момент входила в состав Польши, а через год стала частью Белорусской ССР.

На Урал (в Нижний Тагил) будущий великий тренер переехал, будучи 18-летним юношей, – в 1956 году. Учился сначала в профтехучилище, а потом в пединституте, в котором создал свою первую волейбольную команду и начал ее тренировать. По окончании института в середине 1960 годов в течение двух лет совмещал тренерскую работу с педагогической деятельностью – преподавал физику и астрономию в вечерней школе, а также техническую механику в ПТУ. До сих пор на вопрос о своей профессиональной принадлежности он отвечает: «Я учитель».

В 1966 году Николай Карполь женился на волейболистке свердловской «Уралочки» Галине Дувановой (с которой живет до сих пор) и переехал в Свердловск, где продолжил работу тренером с командой общества «Трудовые резервы». В 1969 году, когда «Уралочку» в сложной ситуации покинул тогдашний главный тренер, и никто из специалистов не захотел рисковать репутацией, Карполь предложил свои услуги. За неимением других кандидатур его утвердили.

С той поры он является бессменным наставником «Уралочки» – уже 54 года. Это абсолютный мировой рекорд, который на данный момент проходит процедуру регистрации в «Книге Гиннесса».

Когда Карполь принял «Уралочку», она была заштатной провинциальной командой. Теперь это – легенда мирового волейбола. Клуб выигрывал чемпионат страны 25 раз (однажды – 20 лет подряд). Он также 8 раз побеждал в Лиге чемпионов и один раз – в Кубке Кубков. Ничего подобного ни один другой специалист не добивался.

В 1978–1982 и 1987–2005 годах Карполь, не оставляя родную команду, был еще главным тренером сборной страны. Под его руководством национальная команда пять раз выходила в финалы Олимпиад и в двух из них – победила (в том числе в легендарном валидольном матче против Перу на Играх 1988 года, когда советские волейболистки спаслись, проигрывая 0:2 по партиям и 6:12 в третьем сете). Сборная СССР/России также выиграла 7 чемпионатов Европы и чемпионат мира 1990 года.

Николай Карполь – член всемирного Зала волейбольной славы, почетный гражданин Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Свердловской области.

В 2018 году ему было присвоено звание «Герой Труда». Среди людей спорта такое звание имеют всего четыре человека.

В прошлом году, будучи 84-летним, Карполь в очередной раз вывел «Уралочку» в финал чемпионата России и совсем чуть-чуть не дотянул до золота: титул был проигран на тай-брейке пятого, решающего, матча…

Поздравления С поздравлением к Николаю Васильевичу Карполю обратилась вдова первого президента России Бориса Николаевича Ельцина Наина Иосифовна Ельцина: – От всей души поздравляю Вас с красивой замечательной датой – 85-летием со дня рождения. Весь свой талант, всё своё сердце Вы отдали волейболу, сборной страны и, конечно, нашей любимой «Уралочке». Завоевать такое количество золота и серебра на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы не удавалось никому. Вы – самый титулованный волейбольный тренер мира, самый титулованный тренер России по игровым видам спорта и абсолютно заслуженно носите высокое звание Герой Труда Российской Федерации. Я очень рада, что Вы всё ещё в строю, своим отношением к делу и к жизни даёте пример для окружающих, являетесь президентом волейбольного клуба «Уралочка» и щедро делитесь своим уникальным опытом и знаниями с тренерами и спортсменами. Хочу пожелать Вам здоровья и всего самого доброго. Николая Васильевича Карполя поздравляет первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков: – Волейбольная «Уралочка» Николая Карполя – это такой же символ Свердловской области, каким в свое время стали сказки Мамина-Сибиряка или «Уральская рябинушка» Евгения Родыгина. Более полувека он руководит командой, слава которой гремит на весь мир. Вряд ли найдется хоть один город на волейбольной карте России, где бы не выступали воспитанницы Николая Васильевича. Сегодня классику волейбола 85 лет. Несмотря на солидный возраст, его знания актуальны и востребованы. Опыт, талант учителя, харизма, умение дирижировать игрой – всё это удивительным образом сочетается в нашем Николае Васильевиче и дает синергический эффект, позволяющий даже в таком почтенном возрасте находить новых талантливых волейболисток и добиваться успехов. Желаю вам, Николай Васильевич, крепкого здоровья и еще долгих лет жизни на благо отечественного волейбола.