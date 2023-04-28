Русский в Пакистане

Ректор УрГПУ Светлана Минюрова и министр федерального образования и профессиональной подготовки Исламской Республики Пакистан господин Танвир Рана Хуссейн после подписание меморандума. Фото: УрГПУ

На минувшей неделе делегация Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) во главе с ректором Светланой МИНЮРОВОЙ посетила Пакистан. Главным итогом визита стало подписание меморандума между уральским вузом и министерством федерального образования и профессиональной подготовки Исламской Республики, который предполагает открытие в стране центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку.

Делегация УрГПУ прибыла в столицу Пакистана Исламабад для реализации проекта «Открываем мир русского языка и культуры», инициированного Минпросвещения РФ.

Результатом трехдневных переговоров с представителями Пакистана стало подписание меморандума между Уральским государственным педагогическим университетом и Министерством федерального образования и профессиональной подготовки Исламской Республики Пакистан, что станет первым шагом на пути к созданию центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку, где будет осуществляться реализация дополнительных образовательных программ по РКИ (Русский язык как иностранный), проходить мероприятия просветительского, научно-методического и образовательного характера.

В рамках рабочей встречи с вице-канцлером открытого университета Аллама Икбал (Allama Iqbal Open University) Насиром Махмудом было подписано «Письмо о намерениях», а итогом деловой встречи с ректором Национального университета современных языков господином Мухаммадамом Джаффаром стал сформированный проект меморандума о взаимопонимании, который планируется подписать в ближайшее время.

– 2023 год в России Указом Президента Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Символично, что именно в этот год Министерство просвещения России выступило с инициативой создания центров открытого образования на русском языке за рубежом.

– Вместе с коллегами из высших учебных заведений столицы Пакистана нам удалось наметить основные траектории взаимодействия, направленного на развитие и укрепление академических отношений, реализацию совместных образовательных программ и научных исследований, – говорит ректор УрГПУ Светлана Минюрова.