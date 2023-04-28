Все наготове

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Режим чрезвычайной ситуации губернатор Евгений КУЙВАШЕВ ввел позавчера в муниципалитетах, на территории которых от пожаров на этой неделе пострадали населенные пункты. Речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск. Пожар в Сосьве потушен. Сейчас здесь идут работы по восстановлению инфраструктуры. Уже восстановлены 4 из 6 километров поврежденных огнем электросетей.

Режим ЧС введен указом губернатора с 26 апреля для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Территориями, на которых возникла чрезвычайная ситуация, определены поселок городского типа Сосьва, поселок Таежный, деревня Неустроева и город Карпинск. Подведомственные учреждения пожарной охраны и аварийно-спасательные формирования должны быть готовы на случай их привлечения к тушению лесных пожаров. Обеспечить готовность служб поручено министерству общественной безопасности Свердловской области.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

Начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, согласно тексту указа, организует работу постоянно действующего оперативного штаба ликвидации чрезвычайной ситуации при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области. Региональному главку МЧС рекомендовано держать наготове подразделения федеральной противопожарной службы.

В Сосьве тем временем развернуты восстановительные работы. Энергетики «Россети Урал» уже восстановили 4 из 6 километров поврежденной электросетевой инфраструктуры компании. Работы шли почти круглосуточно, сообщили «ОГ» в «Россети Урал». Энергетики также помогают восстановить сетевое оборудование, которое принадлежит муниципалитету. Завершены ремонтные работы по восстановлению электроснабжения жителей Сосьвы, чьи дома не были повреждены при пожаре. Новая электросетевая инфраструктура будет строиться поэтапно, после координации действий с региональными и муниципальными властями.

«В настоящий момент группировка сил «Россети Урал» произвела максимальную подготовку к строительству новой сетевой инфраструктуры. После определения мест расположения нового жилфонда энергетики спроектируют и оперативно построят энергообьекты для обеспечения электроснабжения новых домов. Четкое понимание, как скоординированно действовать в ближайшее время, есть. Наши специалисты находятся в постоянном контакте с представителями региональных властей различного уровня», – подчеркнул в разговоре с «ОГ» генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор.

Сбор средств на оказание помощи жителям населенных пунктов Свердловской области, пострадавших от пожаров: Благотворительный фонд «Верь и живи!» – основной центр сбора денежных средств. Реквизиты Фонда «Верь и живи!»: ИНН: 6678108154 КПП: 667801001 ОГРН: 1206600035180 Р/с: 40703810816540000970 в Уральском банке Сбербанка РФ г. Екатеринбурга К/с: 30101810500000000674 БИК: 046577674 Назначение платежа: пострадавшим от пожара

Особо отметим, что при возникновении любых чрезвычайных ситуаций возникает большой риск, связанный с активностью мошенников. Они могут объявлять сборы средств или вещей, не намереваясь отправлять их пострадавшим. Необходимо перечислять деньги или привозить помощь только в проверенные благотворительные и общественные организации!