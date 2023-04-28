Свердловские активисты профсоюзного движения отмечены грамотами и благодарственными письмами губернатора

Торжественные приемы накануне 1 Мая проводятся в регионе уже более 10 лет. Фото: Полина Зиновьева

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева заместитель главы региона Олег Чемезов на торжественном приеме накануне праздника Весны и Труда наградил активистов профсоюзного движения. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Праздник Первого мая традиционно заряжает нас энергией и надеждой на обновление. Этот праздник исторически сформировался как день, когда мы славим людей, которые создают реальные блага для нашей страны. Сегодня приятно видеть в зале молодые лица", — сказал Олег Чемезов.

По его словам, сегодня задача властей — повысить престиж рабочих профессий. По инициативе Евгения Куйвашева Свердловская область в 2022 году включилась в федеральную образовательную программу "Профессионалитет", которая предполагает подготовку кадров под запрос конкретных предприятий и организаций.

Руководитель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских отметил, что торжественные приемы накануне 1 Мая проводятся в регионе уже более 10 лет. Это говорит о том, что власти региона и социально ответственный бизнес с уважением относятся к людям труда.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие профсоюзного движения на территории Свердловской области почетными грамотами губернатора награждены: Марина Овчинникова, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе детского сада города Каменска-Уральского;

Юлия Сосновская, учитель нижнетагильской средней общеобразовательной школы № 23 имени Ю. И. Батухтина. Благодарственным письмом губернатора Свердловской области отмечены: Дмитрий Коротких, волочильщик цветных металлов Ревдинского завода по обработке цветных металлов;

Андрей Пермяков, председатель первичной профсоюзной организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей Екатеринбургской механизированной дистанции инфраструктуры;

Артем Пономарев, заместитель начальника Управления материально-технического снабжения и комплектации — филиала ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург";

Сергей Угринов, председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации;

Александр Хлебников, главный металлург службы главного инженера Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов;

Зульфар Файзулин, председатель первичной профсоюзной общественной организации Верхнесалдинского металлургического производственного объединения Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге первомайские демонстрации заменят на митинг.

Еще по теме: