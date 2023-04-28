В Екатеринбурге началось благоустройство дорог в Новокольцовский и к будущему кампусу УрФУ

Четырехполосный ЭКСПО бульвар протянется от улицы Центральной до автодороги Екатеринбург — аэропорт Кольцово. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Строители начали благоустраивать главные транспортные артерии микрорайона Новокольцовский и деревни Международного фестиваля университетского спорта. Они построены благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту (ИБК), заявку на который защитил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.

Инфраструктурное развитие, в том числе в рамках федерального проекта "Инфраструктурное меню", способствует достижению показателей национального проекта "Жилье и городская среда" по формированию комфортной среды для жизни.

В Екатеринбурге завершается строительство Александровского бульвара (ЭКСПО бульвар) и реконструкция Новокольцовской улицы (Новосинарский бульвар). Строители уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части, заканчивают устройство тротуаров и велодорожек, смонтировали уличное освещение. Сейчас специалисты ведут озеленение территории: планируют газоны, сажают деревья и кустарники.

Четырехполосный ЭКСПО бульвар протянется от улицы Центральной до автодороги Екатеринбург — аэропорт Кольцово. Готовность его оценивается почти на 90%. Шестиполосный Новосинарский бульвар реконструируется на участке от Сибирского тракта до строящегося ЭКСПО бульвара. Он готов на 76%.

"Проект по обновлению улично-дорожной сети Екатеринбурга с помощью средств ИБК обеспечит транспортную доступность не только мест проведения Международного фестиваля университетского спорта, но и одного из крупнейших проектов комплексного развития территории — жилого района Новокольцовский, рассчитанного на 40 тысяч жителей", — отметил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

По словам генерального директора ППК "Фонд развития территорий" Ильшата Шагиахметова, в июне, после завершения всех работ, участники и зрители Международного фестиваля университетского спорта смогут быстрее и комфортнее добраться до объектов мероприятия — Дворца водных видов спорта и Международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО".

Отметим, что на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети Новокольцовского для Свердловской области был одобрен инфраструктурный бюджетный кредит в размере 1,2 миллиарда рублей.

Деревня Международного фестиваля университетского спорта стала первым этапом строительства кампуса УрФУ, создание которого последовательно продвигал на федеральном уровне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Главная автомобильная магистраль нового района — один из проектов, который обеспечит транспортную доступность кампуса. Также будет продолжена ветка городской электрички, идущей через Кольцово. Запланирован запуск скоростного трамвая в Новокольцовский.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что эксперты в Екатеринбурге обсудили развитие транспортной инфраструктуры для кампуса УрФУ.

Еще по теме:

Свердловская область первой среди регионов-участников проекта по созданию сети современных кампусов подготовила дорожную карту

Программу Евгения Куйвашева "Кампус" презентовали на Евразийском экономическом форуме

Владимир Якушев в Каменске-Уральском обсудил проект создания учебно-научного центра "Микроэлектроника" на базе нового кампуса УрФУ