«Дальше действовать будем мы»

Участники форума уверены: будущее планеты – в руках молодых. Фото: Полина Зиновьева

Нынешний форум стал самым масштабным за всю историю проведения. Его мероприятия посетили представители из 108 иностранных государств, расположенных на четырех континентах земного шара, и 79 регионов России. Тема форума 2023 года – «Многополярный мир в фокусе новой действительности». Делегаты конференции уверены, что будущее планеты Земля – в руках молодежи. И все общемировые проблемы нужно решать сообща.

Евразийский экономический форум молодежи (ЕЭФМ) проходил в Екатеринбурге с 24 по 28 апреля. Организатором выступил Уральский государственный экономический университет при поддержке областного правительства, Министерства науки и высшего образования России, Росмолодежи и при участии крупных общественных объединений, представителей бизнеса. Число участников с каждым годом растет: в 2023 году форум собрал почти 12000 участников (в 2022 году – 8,5 тыс.), в том числе – 75 дипломатов и послов иностранных государств.

Мероприятия форума, помимо УрГЭУ, проходили еще на 11 площадках в ведущих вузах Владивостока, Калининграда, Санкт-Петербурга, Минска, Баку, Душанбе, Ташкента, Алматы, Астаны, Оша и Бишкека. Программа была насыщенной. На полях XIII ЕЭФМ состоялось сразу несколько встреч дипломатов со студентами, а на тематических площадках обсуждались стратегии по выходу на зарубежные рынки, бизнес-идеи в сфере туризма на 2023 год.

Громкое заявление Посол Аргентины в России Эдуардо Суайн на XIII Евразийском экономическом форуме молодежи сделал громкое резонансное заявление: Аргентина допускает вступление в объединение стран БРИКС уже этим летом. Саммит государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) состоится в августе 2023 года в ЮАР. Желание присоединиться к объединению изъявили 19 стран. В их числе Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, ОАЭ, Египет, Бахрейн, Индонезия, Алжир и другие. На XIII ЕЭФМ в Екатеринбурге посол Эдуардо Суайн заявил, что по итогам августовской встречи Аргентина может стать членом этого альянса. Слова официального представителя этой крупной южноамериканской страны вызвали широкий резонанс в СМИ и дипломатических кругах.

Также в рамках XIII ЕЭФМ в Екатеринбургской резиденции Президента РФ состоялся Форум ректоров. В нем приняли участие руководители более чем 60 российских и зарубежных высших учебных заведений, представители органов государственной власти и общественных организаций. О поддержке вузов и студенчества в Свердловской области собравшимся рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Так, создаваемый в Екатеринбурге проект «Кампус», ряд современных спортивных объектов и активный ввод в эксплуатацию нового жилья привлекают в столицу Среднего Урала все больше молодежи, в том числе из-за рубежа.

Одним из самых заметных событий в программе форума стал круглый стол «Язык, объединяющий народы», на котором обсуждались вопросы создания центров русского языка за рубежом. Мероприятие собрало несколько десятков экспертов со всего мира. Специалисты выступили как онлайн, так и офлайн. Представители целого ряда стран дальнего зарубежья – Уругвая, Лаоса, Центральноафриканской Республики, Колумбии, Буркина-Фасо и многих других – присутствовали на мероприятии лично.

Победители В рамках ЕЭФМ прошли 45 конкурсов различной направленности: стартапов, научно-исследовательских работ, отраслевые, прикладных проектов молодых ученых и специалистов, молодежных бизнес-проектов и других. Победителей определяли более 700 российских и зарубежных экспертов. Они рассмотрели более 10 тысяч заявок. В завершающий день работы ЕЭФМ на всех 11 площадках прошла совместная церемония награждения победителей ЕЭФМ. Только на площадке УрГЭУ было награждено более 40 победителей национальных туров конкурсов. «Искренне благодарю всех, кто не побоялся представить свои взгляды и идеи. Каждый раз, когда человек выставляет свое видение на общий суд, он рискует, но в конечном счете выигрывает, становится сильнее и продолжает идти вперед»,– отметил ректор УрГЭУ Яков Силин.

Эксперты отметили, что, несмотря на сложную международную обстановку, знание русского языка было и остается актуальным во всем мире. Сегодня на нем говорят 250 миллионов жителей планеты, при этом русский – один из шести официальных языков ООН. На русском языке говорят и пишут в Казахстане, Беларуси, Приднестровье.

В последнее время в рамках масштабного проекта Минпросвещения России во многих странах создаются и успешно действуют центры по обучению и продвижению русского языка. Особенно широкий размах этот проект получил в странах бывшего СССР.

Консул Генерального консульства Кыргызстана в Екатеринбурге Санжар Таниров напомнил, что 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения.

«У нас в республике русский язык имеет статус официального. Экономика Кыргызстана завязана именно на России. Поэтому изучение русского языка, получение на нем образования имеет долгосрочный и дружественный характер. Это не только язык повседневного общения, это язык науки и культуры», – сказал Санжар Таниров.

Участники круглого стола пришли к выводу, что санкции практически не повлияли на желание людей во всем мире изучать русский язык. А новые торговые, экономические и культурные связи, которые завязывает Россия, будут способствовать еще большему его распространению.

Мнение Владимир Путин, Президент России: «Россия считает важным активнее запускать механизмы создания больших пространств, построенных на взаимодействии стран-соседей, чья экономика, социальная система, ресурсная база, инфраструктура дополняют друг друга. Такие большие пространства, по сути, и есть основа многополярного мироустройства, экономическая основа. Из их диалога и рождается подлинное единство человечества, гораздо более сложное, самобытное и многомерное, чем в упрощенных представлениях… некоторых западных идеологов».

Основная тема – «Многополярный мир в фокусе новой действительности» стала связующей для всех мероприятий. В мире много общих проблем: экология, истощение ресурсов, преступность. Участники форума молодежи уверены, что все эти вопросы нужно решать сообща, ведь будущее в их руках – руках молодых. И несмотря на проблемы и санкции, участники из разных стран должны выстраивать мосты дружбы. Каждая нация уникальна и вправе выбирать свою траекторию развития. Ни одно государство не может диктовать свою повестку другим странам.