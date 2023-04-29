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Общество
29 апреля 2023, 11:23

"Уралочка" обыграла мужчин

Игры были посвящены 300-летию Екатеринбурга

Играют звезды "Уралочки" прошлых лет и тренеры детских школ клуба. Фото: Владимир Васильев

В Екатеринбурге прошел фестиваль "300 минут волейбола", приуроченный к 300-летию уральской столицы и 100-летию российского волейбола, которые отмечаются этим летом. 

За 300 минут, то есть за пять часов, в ДИВС "Уралочка" прошло пять зрелищных игр. В трех первых встречались детские команды из Екатеринбурга и Нижнего Тагила, а завершили программу праздника два шоу-матча. В одном из них сошлись звезды "Уралочки" прошлых лет, среди которых были олимпийские призеры Наталья Морозова, Елена Василевская, Ирина Тебенихина, и тренеры, работающие в детских школах "Уралочки". Победили звезды — 2:0. 

В главном поединке вечера встретились основной состав нынешней "Уралочки" и мужская сборная компании "Сима-ленд". Эта игра состояла из классических трех партий и завершилась сухой победой девушек — 3:0.

Напомним, легенда волейбола Николай Карполь передал ценный экспонат свердловскому краеведческому музею.

Областная газета Свердловской области

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