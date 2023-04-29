Победители престижного турнира "Кубок Владислава Третьяка" получили награду из рук самого прославленного хоккеиста

Победителем "Кубка Владислава Третьяка" 2023 года стала команда ЦСКА. Фото: Илья Хамов

Один из самых престижных детских хоккейных турниров в стране "Кубок Владислава Третьяка" завершился в Екатеринбурге. Свердловская область второй год подряд становится местом проведения Кубка.

Накануне команды участников и победителя турнира поздравили вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и прославленный хоккеист, президент федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Олег Чемезов отметил, что хоккей в Свердловской области любят и всегда рады принимать соревнования по этому виду спорта.

Турнир проходил с 22 по 28 апреля сразу на двух площадках Екатеринбурга: "Арене Авто" и "Спартаковце". В соревновании участвовали десять сильнейших команд юношей до 14 лет со всей страны, а также две команды из Республики Беларусь и Казахстана. Всего в рамках соревнований было проведено 35 игр.

По словам Владислава Третьяка, Свердловская область славится любовью к хоккею.

"Благодарю губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, его команду, которая много сделала для того, чтобы провести такой прекрасный турнир. Здесь играли десять лучших команд нашей страны, вы показали хороший хоккей. Да, сегодня можно поздравить команду ЦСКА с победой, но, я думаю, здесь нет проигравших, потому что вы занимаетесь любимым видом спорта, а хоккей — это наша национальная гордость. Мы являемся многократными олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. И наш президент играет в хоккей. Свердловская область любит хоккей, здесь 38 хоккейных стадионов. Так что спасибо большое за развитие этого вида спорта", — сказал Владислав Третьяк.

Победителем "Кубка Владислава Третьяка" 2023 года стала команда ЦСКА.

Напомним, Свердловская область направила 100 млн рублей на строительство второй очереди "Дацюк Арены".