Около сотни активистов и ветеранов-афганцев вышли на уборку мемориала "Черный тюльпан" в Екатеринбурге

Памятник "Черный тюльпан" традиционно приводят в порядок накануне майских праздников. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня прошел традиционный субботник у памятника "Черный тюльпан", который установлен в Екатеринбурге как память о солдатах, погибших в локальных войнах. Активисты привели в порядок сам памятник, а также убрали территорию вокруг него.

Сегодня даже погода благоволила участникам субботника. Фото: Павел Ворожцов

На мероприятии собрались ветераны боевых действий, курсанты училища МЧС, члены партии "Единая Россия". Также в этом году приехала из Первоуральска хоккейная команда "Уральский трубник". Всего в субботнике приняло участие около ста человек. Как отметил председатель правления Свердловской областной организации Российского Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко, все участвуют с энтузиазмом и позитивным настроем, приходят со своими инструментами.

Как рассказал Виктор Бабенко, между собой афганцы называют монумент "Лехой". Фото: Павел Ворожцов

"Традиционно собираемся здесь накануне майских праздников, чтобы очистить памятник от зимней пыли, привести его в порядок. Это символ доблести наших боевых друзей, а также это мемориал в честь тех солдат, которые погибли, выполняя боевые задачи спецоперации. Самое главное, что мы помним и чтим", — отметил Виктор Бабенко.

С помощью пожарной машины регионального управления МЧС удается промыть всю конструкцию монумента. Фото: Павел Ворожцов

От регионального управления МЧС традиционно на мероприятие направляется пожарный автомобиль. Струи воды, которую подают машины, позволяют промыть высокие конструкции монумента.

Напомним, мемориал уральским воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, и воинам, погибшим в Чечне, находится на площади Советской Армии в Екатеринбурге. Он представляет собой стилизованное пространство грузового военно-транспортного самолета. Такие во время войны в Афганистане перевозили тела погибших солдат и офицеров. Сами афганцы называли их "черными тюльпанами". На пилонах "Черного тюльпана" нанесены имена военных, погибших в горячих точках.

Напомним, на Среднем Урале благоустроят мемориалы памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.