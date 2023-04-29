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29 апреля 2023, 16:18

Фоторепортаж с ночной репетиции парада Победы в центре Екатеринбурга

  Олеся Касперович
Военные репетировали строевой шаг

Ночная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

В ночь на 29 апреля на площади 1905 года в Екатеринбурге прошла вторая репетиция парада по случаю 78-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Павел Ворожцов

Как сообщил корреспондент "Областной газеты", с 20:00 до 04:00 было ограничено движение транспорта по центральным улицам. Движение было закрыто по Ленина, 8 Марта, Вайнера и другим участкам центра Екатеринбурга.

Фото: Павел Ворожцов

Пешеходам во время тренировок военных проход по этим улицам также закрыт.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

В репетиции принимали участие только пешие колонны, боевая техника в этот раз не была задействована. Военные отрабатывали строевой шаг.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

Очередные репетиции пройдут в ночь на 4 и на 6 мая. В день генеральной репетиции парада — 7 мая — центр будет перекрыт в дневное время суток, с пяти утра до полудня.

Фото: Павел Ворожцов

"Областная газета" публиковала актуальный график ограничения движения на время репетиций. 

Областная газета Свердловской области

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