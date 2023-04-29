Зачем топтать мою траву: в Екатеринбурге прошел рок-субботник. Фото

Сергей Бобунец на концерте после завершения субботника. Фото: Полина Зиновьева

В парке Маяковского состоялся необычный субботник. Екатеринбург стал первым городом, в котором прошла акция «Особенности национальной уборки». По замыслу организаторов из экологического фонда «Компас», в каждом городе у мероприятия будет свой колорит, учитывающий местную кухню, традиции или знаковые явления. В столице Урала уборка прошла под знаменем свердловского рока, а в конце всех ждал концерт Сергея Бобунца и его команды.

С самого утра на главной аллее ЦПКиО было многолюдно. Мамы с колясками, собачники с питомцами, девушки с граблями — кто просто совершал утренний променад, а кто приехал сюда, чтобы поучаствовать в субботнике. У фонтана играла музыка, над парком разносился запах попкорна и сладкой ваты. День обещал быть солнечным.

Около часа дня в конце главной аллеи между деревьев стали все чаще мелькать зеленые пятна — это горожане, пришедшие на субботник. Группами по два-три человека они прочесывали подлесок в поисках окурков, упаковок от шоколадок и бутылок. Собранный мусор они относили в больших мешках к сцене, где их взвешивали и подготавливали к вывозу. Все просто — один мешок, одна наклейка. Кто больше принесет мусора, тот и победил. Кто-то настолько увлекся уборкой, что притащил на сборный пункт колесо от самосвала.

— Субботник у каждого человека в душе. Когда приходит весна, первые солнечные лучи — всё, что люди накидали осенью и зимой, «всплывает», и нам обязательно нужно это все убрать. Это сделает наш город еще более чистым и красивым, — поделился заместитель руководителя штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в Свердловской области Юрий Урусов. — Большое спасибо волонтёрам и горожанам, неравнодушным к экологии нашего города.

Всего, по данным организаторов, в субботнике приняло участие не меньше тысячи человек, которые за два часа собрали более двух с половиной тонн мусора. Убирали мусор и молодежь, и люди преклонного возраста. Было много членов молодежных организаций, но некоторые пришли в одиночку.

— Я люблю свой город. Пришла сюда, чтобы навести порядок, и уже собрала больше двух мешков мусора, — рассказала корреспонденту «Областной газеты» Екатерина. — Многие пришли целыми командами, чтобы посоревноваться между собой, кто больше соберет отходов, но некоторые, как я, приехали по одному, чтобы помочь очистить любимый парк.

Напомним, что пригласил всех на субботник свердловский музыкант Сергей Бобунец. Во время проверки звука он сбежал из гримерки, чтоб тоже немного «помахать граблями». Тут его и настигли журналисты. Артист признался, что с детства мечтал выступить на сцене в парке Маяковского, а тут получилось и выступить, и с хаосом побороться.

— Прежде чем приступить к записям песен, я всегда всё расставляю по своим местам, прибираю, — рассказывает лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. — Так и сейчас, мы не просто прибираем старые листья — мы прибираем свою вселенную, свой мир. И если у тебя вокруг порядок, то и внутри тоже. Меня успокаивает борьба с хаосом. Например, в трудные моменты я просто иду мыть посуду, и жизнь начинает налаживаться.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

После Сергей отправился на сцену, перед которой уже собирался народ — субботник закончился. Начинался концерт. Сергей Бобунец и команда исполнили любимые песни горожан, такие как «Зачем топтать мою любовь».

Хорошая погода, хорошая музыка, хорошая компания. Рок-субботник стал интересным завершением апреля.

— Сегодняшний праздник — не просто уборка мусора, — напутствовал собравшихся министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. — Это вклад в экологию города. На самом деле, мы уже почти две недели проводим субботники на разных территориях и хотим вас призвать соблюдать правила пожарной безопасности. Сейчас запрещено посещение лесов, разведение костров. Берегите природу и друг друга.

Денис Мамонтов пришел на субботник вместе с дочкой. Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева