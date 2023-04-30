Евгений Куйвашев поздравил сотрудников противопожарной службы с профессиональным праздником

Евгений Куйвашев поздравил с праздником сотрудников противопожарной службы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил сотрудников противопожарной службы и пожарных добровольцев с профессиональным праздником, сообщает департамент информационной политики региона.

"Ваша работа опасна и сложна, она не знает праздничных и выходных дней, от нее во многом зависит безопасность людей. Мы все знаем, насколько велика пожарная опасность, как коварна огненная стихия. И мы благодарим наших огнеборцев за профессионализм, личное мужество и самоотверженность. Спасая жителей области от пожарной опасности, вам часто приходится рисковать собственным здоровьем и жизнью", — отметил в обращении Евгений Куйвашев.

Приоритетным направлением в деятельности правительства Свердловской области является обеспечение комплексной безопасности жителей. В регионе создаются условия для эффективной работы противопожарной службы. Выделяются средства на покупку аварийно-спасательного оборудования и автомобильной техники. Улучшение материально-технической базы уральской противопожарной службы продолжится, в регионе будут строить новые оснащенные необходимой техникой пожарные депо.

Губернатор поблагодарил сотрудников, ветеранов противопожарной службы и пожарных добровольцев за большой вклад в обеспечение безопасности свердловчан, а также пожелал им здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в работе. Жителей региона Евгений Куйвашев призвал соблюдать правила пожарной безопасности.