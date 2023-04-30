В Свердловской области ликвидировано девять лесных пожаров

На Среднем Урале ликвидировано 9 природных пожаров на площади в 1 304 га. Фото: Галина Соловьева

За сутки в Свердловской области силами Уральской авиалесоохраны ликвидировано 9 природных пожаров, которые охватили площадь в 1 304 га. Борьба с огнем продолжается в Верхотурском, Верхнепышминском, Гаринском, Горноуральском, Махневском, Сосьвинском районах региона.

На Среднем Урале продолжает действовать особый противопожарный режим, который был установлен решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Запрещено разводить костры, в том числе разжигать мангалы на дачных и садовых участках, использовать открытый огонь, сжигать мусор, солому, сухую траву, порубочные и пожнивные остатки, а также проводить пожароопасные работы. Недопустимы любые строительные и производственные работы, связанные с огнем, среди них сварка, запрещены запуск фейерверков и проведение фаер-шоу на открытом воздухе, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Все лесничества и отделы регионального министерства природных ресурсов и экологии переведены на режим усиленного патрулирования. Накануне инспекторы провели 118 патрулирований по наиболее популярным местам у рыбаков и любителей пикников. К рейдам подключились сотрудники ОВД и МЧС. Было проведено 655 профилактических бесед.

Также были обнаружены первые нарушения. В частности, в Нижнетагильском лесничестве не было противопожарной минерализованной полосы вокруг штабелей с лесом, в Билимбаевском — оказались захламлены линии электропередач, в Сысертском — жители сжигали мусор на придомовых участках, в Егоршинском — использовали мангал.

В период действия особого противопожарного режима в регионе предусмотрены штрафы. Для граждан сумма взыскания может доходить до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей. О случаях возгорания жителей просят сообщать по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100-94-00, по единому номеру 112. Также отправить фото с пожаром можно с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Напомним, для профилактики возникновения лесных пожаров в Свердловской области до 5 мая приостановлена весенняя охота.

Еще по теме: