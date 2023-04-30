Выплаты ко Дню Победы получают больше 39 тысяч ветеранов на Среднем Урале

Выплаты ветеранам назначаются автоматически. Фото: Павел Ворожцов

Больше 39 тысяч человек получают выплаты ко Дню Победы на Среднем Урале в соответствии с региональным законом "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области". Речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны, бывших узниках концлагерей, тружениках тыла и детях погибших военнослужащих.

Выплаты назначаются Минсоцзащиты в автоматическом режиме. Они дополняют комплекс мер для поддержки ветеранов, принятых в регионе решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

По пять тысяч рублей выплачивается инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, по тысяче рублей — иным категориям ветеранов. На эти цели из бюджета области всего направлено почти 40,3 миллиона рублей, сообщает департамент информационной политики региона.

"Данные выплаты ежегодно предоставляются ветеранам до наступления майских праздников. Сейчас процесс их доставки завершен. В том числе в муниципальных образованиях, которые подвержены паводку. Там доставка началась еще в марте", — рассказал министр социальной политики Андрей Злоказов.

Также, по решению губернатора Евгения Куйвашева, в качестве помощи в Свердловской области выплачиваются ежемесячные пособия на проезд по территории региона на всех видах городского и междугороднего пассажирского транспорта, единовременное пособие на проведение ремонта принадлежащих ветеранам жилых домов, компенсируются затраты на газификацию частного дома.

Напомним, ветераны Великой Отечественной войны смогут весь май бесплатно ездить на пригородных поездах.

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