Николай Карполь отмечает сегодня 85-летие

Николая Карполя с 85-летием поздравила Наина Ельцина. Фото: Алексей Кунилов

Легендарный тренер волейбольного клуба "Уралочка" Николай Карполь отмечает 85-летие. С круглой датой именинника поздравила супруга первого Президента России Наина Ельцина.

"Дорогой Николай Васильевич!

От всей души поздравляю Вас с красивой замечательной датой — 85-летием со дня рождения. Весь свой талант, всё своё сердце Вы отдали волейболу, сборной страны и, конечно, нашей любимой "Уралочке". Завоевать такое количество золота и серебра на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы не удавалось никому. Вы — самый титулованный волейбольный тренер мира, самый титулованный тренер России по игровым видам спорта и абсолютно заслуженно носите высокое звание Героя Труда Российской Федерации.

Я очень рада, что Вы всё ещё в строю, своим отношением к делу и к жизни даёте пример для окружающих, являетесь президентом волейбольного клуба "Уралочка" и щедро делитесь своим уникальным опытом и знаниями с тренерами и спортсменами.

Хочу пожелать Вам здоровья и всего самого доброго!"