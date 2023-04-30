Почта России с 1 мая будет доставлять пенсии и социальные выплаты

С 1 мая в силу вступает новый порядок доставки пенсий и социальных выплат. Теперь жителям, получающим пенсию на дому, будут привозить ее сотрудники Почты России. Ранее доставку пенсий могли осуществлять работники частных компаний.
В марте Госдума приняла изменения в федеральный закон, в соответствии с ним Почта России получила исключительное право на доставку пенсий, которая выплачивается наличными денежными средствами.
Близким и родственникам, которые получали выплаты за пенсионера по доверенности, необходимо актуализировать документ. Если в доверенности не прописано название доставочной компании, то документ переоформлять не придется. Новую доверенность предстоит сделать, если в ней указано название компании.
Для перехода на новый порядок доставки пенсий и выплат почта расширила штат сотрудников. В случае если почтовый работник никого не застанет дома, то он оставит извещение. Уточнить все вопросы по доставке пенсий можно по бесплатному телефону 8 800 100-00-00. Также для консультаций доступны горячие линии в свердловских муниципалитетах.
Пенсионеры в любое время могут отказаться от доставки пенсии на дом и оформить перечисление средств на банковскую карту. Для этого предстоит выпустить карту с платежной системой "Мир" в любом банке и направить заявление через портал Госуслуг или многофункциональный центр. По такой же схеме можно изменить способ получения любых других социальных выплат, написав заявление в министерство социальной политики Свердловской области или в Социальный фонд России.
Отметим, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству помочь СФР и Почте России перейти на единого доставщика пенсий. Это необходимо для обеспечения бесперебойного гарантированного получения средств на территории РФ.
Напомним, в майские праздники отделения почты будут работать по особому графику.
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