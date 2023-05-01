Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с праздником Весны и Труда, с Днем солидарности трудящихся

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с праздником Весны и Труда, с Днем солидарности трудящихся, сообщает департамент информационной политики региона.
В обращении Евгений Куйвашев подчеркнул, что праздник 1 Мая объединяет миллионы россиян.
"Это праздник всех, кто ценит созидательный труд как основу процветания, благополучия, безопасности государства, укрепления экономического суверенитета страны и сохранения социальной стабильности.
Наши отцы, деды и прадеды создали великую страну. Сегодня наша общая задача — сберечь наследие предков, обеспечить бесспорное лидерство России во всех стратегически значимых отраслях и сферах.
В традициях и культуре нашего народа заложена уникальная способность ставить перед собой масштабные цели и решительно идти к ним с твердым убеждением, что трудно — не значит невозможно.
Мы знаем свое дело, умеем и любим трудиться и можем создавать то, что никому в мире больше не по силам. Так было и будет всегда!
С праздником, земляки! С Первомаем!"