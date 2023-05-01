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1 мая 2023, 11:59

Владимир Якушев поздравил жителей УрФО с праздником Первомая

Владимир Якушев

Владимир Якушев поздравил уральцев с праздником 1 Мая. Фото: пресс-служба Аппарата полпреда Президента РФ в УрФО

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей с Днем Весны и Труда, сообщает пресс-служба Аппарата полпреда в УрФО.

Владимир Якушев отметил, праздник Первомая напоминает о важности труда в жизни человека, а также о вкладе каждого в развитие и укрепление страны.

"Уральский федеральный округ славится богатыми трудовыми традициями. В металлургии, нефтегазодобыче, в сельском хозяйстве, оборонной промышленности, в науке — в этих и многих других сферах наши регионы добились значительных успехов.

Во основе этих успехов лежит труд уральцев. Искренне благодарю всех, кто прославляет регионы Уральского федерального округа своим талантом и мастерством!

Желаю всем мирного неба над головой, крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов и успехов в труде!"

Напомним, ранее с Днем Весны и Труда жителей Свердловской области поздравил губернатор Евгений Куйвашев. 

Областная газета Свердловской области

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