Свердловские волонтеры показали новые форматы "Бессмертного полка"

О новых форматах "Бессмертного полка" рассказали организаторы акции. Фото: Павел Ворожцов

1 мая в Екатеринбурге организаторы акции "Бессмертный полк" показали, как можно рассказать о своих героях в этом году, передает корреспондент "Областной газеты". Мероприятие проходит в новых форматах на территории всей страны.

"Портрет героя на сердце"

Каждому формату акции дали название. Среди них "Портрет героя на сердце". Организаторы предлагают разместить фото с ветераном на бейдже.

"Портрет изготавливается в виде небольшого бейджа и надевается либо на шею, либо на булавочное крепление. Очень удобен тем, кто 9 мая находится на работе и носит служебную или военную форму, ведь нанесение портретов героев на такую одежду невозможно", — объяснил руководитель регионального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Сергей Боровиков.

Пример бейджа акции "Портрет героя на сердце". Фото: Павел Ворожцов

"Бессмертный автополк"

Участникам формата "Бессмертный автополк"волонтеры предлагают разместить портреты героев на окнах автомобилей — задних и боковых стеклах с внутренней стороны, на дверях и других поверхностях, где не будут созданы помехи водителю. Организаторы акцентируют внимание на том, что машина должна быть чистой, а фотография сохранена в достойном виде при эксплуатации автомобиля.

Фотографию рекомендуют крепить внутри машины. Фото: Павел Ворожцов

"Ветераны Великой Отечественной Войны — это люди, достойные глубочайшего уважения. Каждый человек в нашей стране причастен к этой акции. Война прошлась катком по любой семье Советского Союза. Мы — дети, выросшие с тех времен, не можем не чтить память наших родственников", — отметил важность участия в акции руководитель бард-клуба "Аккорд" в центре культуры "Орджоникидзевский" Вячеслав Лобанов.

Фото: Павел Ворожцов

"Герои с нами"

Формат "Герои с нами" подразумевает печать фото на одежде. Каждый желающий может распечатать портрет участника Великой Отечественной войны на футболке и надеть ее в преддверии праздника и в День Победы. В такой футболке можно сделать фотографию и разместить ее в социальных сетях с хештегом #героиснами.

Фотографии героев в социальных сетях

Организаторы предлагают опубликовать портреты и информацию в социальных сетях с хештегом #нашбессмертныйполк.

"Вся информация о героях будет аккумулирована центральным штабом, и Бессмертный полк России в течение года будет размещать полученную информацию. Участником может быть ветеран войны, труженик тыла, ребенок войны и участник СВО", — рассказал руководитель регионального отделения исполкома Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Павел Ежов.

На футболках портреты бабушки и дедушки Павла. Фото: Павел Ворожцов

"Я участвую с сыном, нужно рассказывать об этом детям пока память жива. Это важно для каждого из нас. Потому что величие страны начинается с крепкой семьи и души каждого человека. Когда он помнит о своей истории, предках и чтит традиции, тогда он и создает величие нашей страны", — добавил Павел Ежов.

Организаторы уточнили, что под хештегом #нашбессмертныйполк можно выкладывать фотографии и видео с празднования Дня Победы. Из этих роликов штаб смонтирует полноценный фильм.

Сергей Боровиков принял участие в акции сразу в двух форматах. Фото: Павел Ворожцов

Украшений зданий, создание памятных стен и трансляции на мультимедийных экранах

Еще один формат "Окна Победы" предусматривает украшение портретами фасадов зданий.

В учебных заведениях и на предприятиях будут созданы "Стены памяти", посвященные героям Великой Отечественной войны.

Также 9 мая будет работать онлайн-проект "Бессмертного полка". В День Победы на мультимедийных экранах в городах России будут транслировать фотоподборку участников Великой Отечественной войны.

Напомним, ранее организаторы "Бессмертного полка" предупредили, что акция в этом году по всей стране переходит в новые форматы.