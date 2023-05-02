Срок годности на отечественных продуктах предложили сделать заметнее

Информационный блок на упаковке со сроками годности продукта предлагается увеличить. Фото: Алексей Кунилов

В Госдуме РФ предложили увеличить размер блоков с данными о сроках годности и дате изготовления на продовольственных товарах. С такой инициативой выступил депутат Василий Власов.

Парламентарий направил письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. Депутат отмечает, что зачастую производители данные о сроках годности наносят на упаковку мелким шрифтом, из-за чего цифры бывает трудно рассмотреть, иногда они почти неразличимы. Василий Власов предложил увеличить блок с информацией. По его мнению, данные о сроках годности и датах изготовления должны занимать "не менее 20% площади потребительской упаковки".

По данным экспертов, проблема со сроками годности является одной из самых распространенных в торговых сетях, которые выявляет Роспотребнадзор.

"Персонал магазинов не всегда своевременно снимает продукцию с истекшим сроком годности с продажи, а потребители не всегда проверяют его при покупке. Причем по разным причинам: либо действительно не могут найти, либо просто не обращают внимания", — цитируют "Известия" председателя общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олега Павлова.

Часть экспертов потребительского рынка поддерживают инициативу об увеличении читабельности информации для покупателей. Однако необходимо проработать критерии, которые определят доступность данных о сроках годности для чтения.

Напомним, в Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу в мае, одно из изменений касается регистрации товарного знака.