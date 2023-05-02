Темы дня

Общество
2 мая 2023, 09:38

Синоптики объявили высокую пожарную опасность в Свердловской области на два дня

  Олеся Касперович
Днем воздух будет прогреваться до 28 градусов

Велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов. Фото: Полина Зиновьева

Высокая пожарная опасность прогнозируется в Свердловской области в ближайшие дни. Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовано на сайте Уральского гидрометцентра.

"2–3 мая местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность: 4 класс горимости леса по региональной шкале", — говорится в сообщении ведомства.

По данным гидрометцентра, в эти дни в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Днем воздух будет прогреваться до 23–28 градусов тепла, на севере до 18 градусов. Ветер будет юго-восточный, восточный 4–9 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

Напомним, в первую рабочую неделю мая на Среднем Урале будет по-летнему жарко.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.05.2023, 10:16 / Общество
Дети добровольцев — участников СВО получат приоритет при зачислении в детсады и школы
04.05.2023, 09:38 / Общество
Уральский космонавт Сергей Прокопьев вместе с коллегой Дмитрием Петелиным совершили выход в открытый космос
03.05.2023, 21:57 / Общество
Пожарная охрана и коммунальные службы Свердловской области работают в режиме повышенной готовности
03.05.2023, 21:20 / Общество
Мусульмане Екатеринбурга передали погорельцам Сосьвы вещи и фрукты
03.05.2023, 20:56 / Спорт
"Урал" уступил ЦСКА в ответной встрече финала "Пути РПЛ" Кубка России