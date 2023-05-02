Синоптики объявили высокую пожарную опасность в Свердловской области на два дня

Велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов. Фото: Полина Зиновьева

Высокая пожарная опасность прогнозируется в Свердловской области в ближайшие дни. Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовано на сайте Уральского гидрометцентра.

"2–3 мая местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность: 4 класс горимости леса по региональной шкале", — говорится в сообщении ведомства.

По данным гидрометцентра, в эти дни в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Днем воздух будет прогреваться до 23–28 градусов тепла, на севере до 18 градусов. Ветер будет юго-восточный, восточный 4–9 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

Напомним, в первую рабочую неделю мая на Среднем Урале будет по-летнему жарко.