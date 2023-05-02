Владимир Путин назначил новую дату празднования Дня молодежи в России

День молодежи будет отмечаться в последнюю субботу июня. Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня Владимир Путин подписал распоряжение "О Дне молодежи". С этого года праздник в России будет отмечаться в последнюю субботу июня.

Согласно распоряжению Президента Владимира Путина, опубликованному на официальном портале правовой информации, празднование Дня молодежи перенесено на последнюю субботу июня. Ранее День молодежи ежегодно проводился 27 июня.

"Признать утратившим силу распоряжение Президента Российской Федерации от 24 июня 1993 г. № 459-рп "О праздновании Дня молодежи", — говорится в документе.

Добавим, что праздник существует с 1958 года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении Дня советской молодежи" был учрежден День советской молодежи, который отмечался в последнее воскресенье июня.

Ранее Владимир Путин удостоил госнаград свердловских промышленников и медиков.