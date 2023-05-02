Более 200 свердловчан оштрафовано в эти выходные за нарушение противопожарного режима

На территории лесных массивов запрещено разведение костров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В праздничные дни на территории Свердловской области прошли массовые рейды по соблюдению противопожарного режима. Более 300 патрульно-контрольных групп работали в регионе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

"Традиционно проблема возгораний в лесах и жилом секторе особо остро встает в праздничные и выходные дни. В этот период граждане особенно активно выезжают на природу, садовые и дачные участки, что сопровождается приготовлением пищи на открытом огне, а также сжиганием накопившегося за зиму мусора", — говорится в сообщении спасателей.

На патрулирование территорий выходили сотрудники МЧС России совместно со специалистами полиции и органов местного самоуправления. Кроме того, для контроля за соблюдением противопожарных требований на территории региона специалисты используют беспилотные летательные аппараты.

В отношении нарушителей противопожарного режима за выходные дни составлено 211 административных протоколов, а также вынесено 79 определений о возбуждении административных расследований. С начала пожароопасного периода этого года сотрудниками госпожнадзора уже составлено 992 протокола об административных правонарушениях.

Напомним, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков обратился к жителям с просьбой о соблюдении мер предосторожности в пожароопасный период.