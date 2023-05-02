Участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучение

Пройти бесплатное переобучение смогут также члены семьи участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий. Фото: Полина Зиновьева

Граждане России, которые участвовали в специальной военной операции (СВО), смогут бесплатно пройти обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям. Работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Решение также распространяется на членов семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Обучение организуют Институт развития профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Томский государственный университет. Их затраты возместит правительство при помощи грантов.

Заявку на обучение можно подать на портале "Работа России".

Работодатели за трудоустройство таких граждан получат субсидию. Она равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев.

Для получения господдержки работодатель должен обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно через личный кабинет на портале "Работа России". После этого через систему "Соцстрах" необходимо направить заявление в Социальный фонд, который занимается распределением и выплатой субсидий.

В рамках программы пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное профессиональное образование также могут безработные граждане, сотрудники, находящиеся под риском увольнения, отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, люди старше 50 лет, женщины с маленькими детьми, беженцы с Украины. Работодатели получают господдержку за трудоустройство безработных, людей, находящихся под риском увольнения, и граждан до 30 лет. Работа ведется в рамках федерального проекта "Содействие занятости", который входит в национальный проект "Демография".

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в России предложили ввести награду для трудовых коллективов за заслуги в период спецоперации.

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