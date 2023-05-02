Область на карте – плов для сосьвинцев, мотоциклы в зону СВО и флотилия на Чусовой

Фото: Администрация Новоуральского ГО

Набережная-музей в Талице, плов для сосьвинцев, флотилия на Чусовой – «ОГ» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в свердловских муниципалитетах за минувшую неделю.

Новоуральск

На Аллее молодежи запустили в работу обновленный фонтан с подсветкой.

Как сообщает газета «Нейва», общественное пространство благоустроили по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. Тогда же реконструировали городской фонтан. Он будет работать все лето с 10 до 23 часов, подсветку будут включать в восемь вечера.

Талица

Набережную городского пруда к Первомаю превратили в музей эпохи СССР под открытым небом.

Как сообщает «Сельская новь», в создании экспозиции приняли участие организации и жители района. На набережной оборудовали советский школьный класс, пионерскую комнату, квартиру того времени и витрину сельского магазина, за которую встали настоящие продавцы. Для детей работала детская площадка советских настольных и уличных игр.

Фото: Администрация Талицкого ГО

Ирбит

Житель Тюмени Сергей КУЗЬМИН передал ирбитчанам личный мотоцикл «Урал» для отправки в зону СВО. Мужчина сам доставил технику в Ирбит для техосмотра и передал денежные средства на ремонт.

Сергей рассказал, что увидел по телевидению сюжет, как ирбитчане готовят восемь «Уралов» мобилизованным землякам в Луганскую народную республику, и тоже решил оказать помощь бойцам.

Свои «Уралы» в зону СВО ирбитчане доставили в середине апреля вместе с очередной партией гуманитарного груза (всего 40 тонн). Мотоцикл тюменца с новой партией «гуманитарки» они повезут в июне. К слову, с инициативой передать мотоциклы ирбитчанам для доставки их в зону СВО уже обратились жители Магнитогорска и Санкт-Петербурга.

Фото: Из личного архива И. Анацкого

Первоуральск

В Первоуральске появились новые автобусные остановки.

Как сообщают «Городские вести», конструкции установили в разных районах города. Для удобства горожан предусмотрены крыша, прозрачные стены, обеспечивающие широкий обзор и защищающие от осадков, скамейки с широкими деревянными сиденьями и урны. В темное время суток остановки будут подсвечиваться.

Сосьва

Погорельцев поселка накормили пловом жители Серова.

Как пишет информационный портал «ПроСосьву.ру», угощение для жителей Сосьвы, пострадавших от пожара, приготовили в серовской мечети. Продукты и деньги помогли собрать ее прихожане. Обед организовали возле культурно-спортивного комплекса Сосьвы – туда привезли казан с пловом примерно на 250–300 порций и сто лепешек.

Шаля

На реке Чусовой запечатлели копию деревянной барки 18 века с пассажирами в старинных костюмах.

Как пишет «Шалинский вестник», судно собрали студенты и преподаватели Горного университета. Они решили воссоздать исторический маршрут: в 1703 году по Чусовой в европейскую часть России отправился первый «железный караван» из барок, груженных продукцией уральских железоделательных заводов.

В плавание на деревянной барке и катамаранах отправились более 50 человек: к горнякам присоединились студенты колледжей и техникумов области. Экспедиция началась от деревни Каменка, конечной точкой путешествия станет Пермь. За это время участники преодолеют около 506 километров. По пути следования «флотилия» будет делать остановки в населенных пунктах, напрямую связанных с историей «железных караванов».

Фото: Студенческий медиацентр УГГУ

Североуральск

В Североуральске в ДК «Современник» прошел городской конкурс рабочей песни.

Как сообщили в администрации городского округа, конкурс проводится уже в третий раз. В этом году в нем приняли участие более 20 городских коллективов и сольных исполнителей, они выступали с песнями, посвященными людям труда. Поддержать вокалистов собрались более 600 человек. Главный приз конкурса получили студенты и педагоги Североуральского политехникума с песней «Я за профтех».