Набережная-музей в Талице, плов для сосьвинцев, флотилия на Чусовой – «ОГ» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в свердловских муниципалитетах за минувшую неделю.
Новоуральск
На Аллее молодежи запустили в работу обновленный фонтан с подсветкой.
Как сообщает газета «Нейва», общественное пространство благоустроили по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. Тогда же реконструировали городской фонтан. Он будет работать все лето с 10 до 23 часов, подсветку будут включать в восемь вечера.
Талица
Набережную городского пруда к Первомаю превратили в музей эпохи СССР под открытым небом.
Как сообщает «Сельская новь», в создании экспозиции приняли участие организации и жители района. На набережной оборудовали советский школьный класс, пионерскую комнату, квартиру того времени и витрину сельского магазина, за которую встали настоящие продавцы. Для детей работала детская площадка советских настольных и уличных игр.
Ирбит
Житель Тюмени Сергей КУЗЬМИН передал ирбитчанам личный мотоцикл «Урал» для отправки в зону СВО. Мужчина сам доставил технику в Ирбит для техосмотра и передал денежные средства на ремонт.
Сергей рассказал, что увидел по телевидению сюжет, как ирбитчане готовят восемь «Уралов» мобилизованным землякам в Луганскую народную республику, и тоже решил оказать помощь бойцам.
Свои «Уралы» в зону СВО ирбитчане доставили в середине апреля вместе с очередной партией гуманитарного груза (всего 40 тонн). Мотоцикл тюменца с новой партией «гуманитарки» они повезут в июне. К слову, с инициативой передать мотоциклы ирбитчанам для доставки их в зону СВО уже обратились жители Магнитогорска и Санкт-Петербурга.
Первоуральск
В Первоуральске появились новые автобусные остановки.
Как сообщают «Городские вести», конструкции установили в разных районах города. Для удобства горожан предусмотрены крыша, прозрачные стены, обеспечивающие широкий обзор и защищающие от осадков, скамейки с широкими деревянными сиденьями и урны. В темное время суток остановки будут подсвечиваться.
Сосьва
Погорельцев поселка накормили пловом жители Серова.
Как пишет информационный портал «ПроСосьву.ру», угощение для жителей Сосьвы, пострадавших от пожара, приготовили в серовской мечети. Продукты и деньги помогли собрать ее прихожане. Обед организовали возле культурно-спортивного комплекса Сосьвы – туда привезли казан с пловом примерно на 250–300 порций и сто лепешек.
Шаля
На реке Чусовой запечатлели копию деревянной барки 18 века с пассажирами в старинных костюмах.
Как пишет «Шалинский вестник», судно собрали студенты и преподаватели Горного университета. Они решили воссоздать исторический маршрут: в 1703 году по Чусовой в европейскую часть России отправился первый «железный караван» из барок, груженных продукцией уральских железоделательных заводов.
В плавание на деревянной барке и катамаранах отправились более 50 человек: к горнякам присоединились студенты колледжей и техникумов области. Экспедиция началась от деревни Каменка, конечной точкой путешествия станет Пермь. За это время участники преодолеют около 506 километров. По пути следования «флотилия» будет делать остановки в населенных пунктах, напрямую связанных с историей «железных караванов».
Североуральск
В Североуральске в ДК «Современник» прошел городской конкурс рабочей песни.
Как сообщили в администрации городского округа, конкурс проводится уже в третий раз. В этом году в нем приняли участие более 20 городских коллективов и сольных исполнителей, они выступали с песнями, посвященными людям труда. Поддержать вокалистов собрались более 600 человек. Главный приз конкурса получили студенты и педагоги Североуральского политехникума с песней «Я за профтех».
- Опубликовано в №94 от 03.05.2023