Социальные предприниматели из Екатеринбурга представили коллекцию инклюзивной одежды на Неделе моды в Москве

Участие "Атмосферы" в маркете Московской недели моды вызвало интерес посетителей. Фото: центр общественных связей Уральского института управления РАНХиГС

Команда социальных предпринимателей "Атмосфера" Уральского института управления — филиала РАНХиГС представила коллекцию инклюзивной одежды на Московской неделе моды, сообщили в центре общественных связей вуза.

По словам руководителя проекта People Полины Солодовой, участие свердловчан в маркете Московской недели моды вызвало большой интерес у посетителей. Особенно привлекали внимание фотографии "особенных" моделей, которые были на иголочки прикреплены к костюмам.

"Посетители отмечают, что проект является очень важным и нужным. Участие в маркете — это первый и очень серьезный для нас опыт", — рассказала магистрантка Президентской академии на Урале, руководитель проекта People Полина Солодова.

На Неделе моды была представлена часть инклюзивный коллекции "яТЕБЯвижу" бренда People. Она создана совместно с дизайнером Анной Бонк и семейным брендом одежды Alex’s Family с учетом особенностей людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Одежда стильная, удобная и функциональная. При этом носить ее может любой человек.

"Это мероприятие — прекрасная возможность для нашего проекта заявить о важности индустрии особой моды, а также это способ найти новых партнеров. Надеемся, что наш проект будет развиваться дальше и наша одежда будет популярна", — рассказала Анастасия Масленникова, руководитель команды "Атмосфера", доцент кафедры экономической теории Уральского института управления.

Ранее заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отмечал, что проект затрагивает серьезную проблему, связанную с изготовлением качественной, стильной и комфортной одежды для людей с ОВЗ. Дизайнеры иногда недопонимают "особую моду". Творческая команда проекта People доказывает, что шить "особую" одежду интересно, можно оставаться в тренде и сохранять индивидуальность.

Проект People был создан более трех лет назад. Последние два года им руководят студентки магистратуры факультета права и безопасности Президентской академии на Урале Полина и Елизавета Солодовы. В прошлом году проект занял первое место в региональном туре форума "Сильные идеи для нового времени" и вошел в топ-1000 наиболее перспективных инициатив для устойчивого развития РФ в новых экономических условиях. В 2022 году проект инклюзивных показов мод победил во всероссийском конкурсе Росмолодежи в номинации #стирай_границы и получил грант в размере 999 тысяч рублей.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге пройдет показ инклюзивной одежды.